28 साल बाद फिर गूंजेगा 'बॉर्डर 2' का 'घर कब आओगे', टीजर रिलीज, सोनू निगम-अरिजीत सिंह का पूरा सॉन्ग अभी बाकी है

'बॉर्डर 2' का 'घर कब आओगे' की टीजर रिलीज हो गया है. इस गाने के लिए सोनू निगम-अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ जैसे शानदार सिंगर्स एक साथ आए हैं. सोमवार को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाने का टीज़र शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा म्यूज़िकल कोलैबोरेशन, जो पीढ़ियों से चले आ रहे एक आइकॉनिक गाने को वापस ला रहा है. #GharKabAaoge 2 जनवरी को रिलीज़ होगा. Border2 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. GharKabAaoge टीज़र अब आउट हो गया है." पूरा गाना 2 जनवरी 2026 को राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला-तनोत में एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट में लॉन्च किया जाएगा.

इस टाइमलेस क्लासिक गाने के पीछे की टीम वापस आ रही है, जिसमें अनु मलिक का संगीत है, जिसे मिथुन ने फिर से बनाया है. मनोज मुंतशिर शुक्ला ने नए बोल लिखे हैं, जो जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए ओरिजिनल गाने की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.

1999 में रिलीज़ हुई वॉर ड्रामा "बॉर्डर" का ओरिजिनल गाना 'संदेशे आते हैं' सोनू निगम और रूपकुमार राठौड़ ने गाया था. इस गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे, और इसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ थे. अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित, "बॉर्डर 2" में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह सहित एक पावरफुल कलाकारों की टोली है. यह आने वाली फिल्म गुलशन कुमार और टी-सीरीज़ द्वारा, जे.पी. दत्ता की जे.पी. फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत की गई है. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा समर्थित, "बॉर्डर 2" 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.