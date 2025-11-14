जयचंदों ने RJD को बर्बाद कर दिया... तेजस्वी के 'फेलस्वी' बनने पर तेज प्रताप ने बताई कड़वी सच्चाई

Bihar Assembly Election 2025 Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने ऐसी प्रचंड जीत दर्ज की है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना भी की होगी. 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की. राजद-कांग्रेस वाली विपक्षी महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट गई. यह तेजस्वी के नेतृत्व वाले राजद की अब तक की सबसे बड़ी हार है. RJD की इस करारी हार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बडे़ पुत्र और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है.

तेज प्रताप की पार्टी के फेसबुक पेज पर आई प्रतिक्रिया

तेज प्रताप की यह प्रतिक्रिया उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल के फेसबुक पेज पर सामने आई. जिसमें तेज प्रताप के नाम से लिखा गया- हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है. आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं. हमारी हार कर भी जीत हुई है—क्योंकि बिहार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी.

जयचंदों ने राजद को खोखला किया, इसी वजह से तेजस्वी फेलस्वी हो गयाः तेज प्रताप

तेज प्रताप ने आगे लिखा कि ये जयचंदों की करारी हार है, हमने पहले ही कहा था इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी और आज कहना नहीं, साफ़-साफ़ दिख भी गया! मैं तो हारकर भी जीता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है.लेकिन सच्चाई कड़वी है— इन जयचंदों ने RJD को भीतर से खोखला कर दिया, बरबाद कर दिया. इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गया!

जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए अपने ही घर को आग लगा दी...

तेज प्रताप ने आगे लिखा जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी— इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा. मैं बार-बार कहता हूँ— जनता ही माँ-बाप होता है… जनता का फैसला सर-माथे पर, और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूँ.

जनता के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगेः तेज प्रताप

तेज प्रताप ने आगे लिखा- हार और जीत अलग बातें हैं, लेकिन इरादा और प्रयास ही असली जीत होते हैं. महुआ की जनता से मैंने जो वादे किए थे, उनको निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूँगा— चाहे मैं विधायक बनूँ या नहीं. मेरे दरवाज़े हर समय जनता के लिए खुले रहेंगे.

पीएम मोदी, सीएम नीतीश, अमित शाह को दिया जीत का श्रेय

तेज प्रताप ने आगे लिखा- बिहार ने सुशासन की सरकार चुनी है— हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाएंगे. ये जीत हमारे यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है. जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुसाशन को खुले दिल से अपनाया है.

बिहार की यह ऐतिहासिक जीत भारत के गृहमंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, तथा भारत सरकार में मंत्री और बीजेपी बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की कूटनीति, दूरदृष्टि और दिन-रात किए गए परिश्रम का परिणाम है.

इस जीत का सबसे बड़ा कारण एनडीए की अटूट एकताः तेज प्रताप

इस विजय का सबसे बड़ा कारण NDA की अटूट एकता है. NDA गठबंधन की सभी पाँचों पार्टियों — ‘पाँच पांडवों' ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, और जनता ने अपना विश्वास, मत और भरपूर समर्थन देकर इस एकता को विजय की शक्ति में बदल दिया.यह जीत बिहार की जनता की है, यह जीत विश्वास की है,यह जीत विकास और सुसाशन के संकल्प की है.

मैं बिहार की युवा शक्ति, मातृशक्ति और आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ. आपने मुझे अपार प्यार दिया— और यह प्रेम मेरी सबसे बड़ी पूँजी है. जनता की आवाज़ बनकर, हम और मजबूती से वापस लौटेंगे.

यह भी पढ़ें - बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे के पल-पल के अपडेट