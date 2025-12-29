दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत को घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले रखा है. सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को सड़कों पर कुछ मीटर तक ही दिख रहा है, जिस वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है. विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं. एयरपोर्ट्स से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है और लोग ठंड में इंतजार करने को मजबूर हैं. 110 ट्रेनें और 224 फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं. एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें और अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है.
Fog Live Updates:
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी का दौर चल रहा है. कश्मीर में ठंड के मौसम में सैलानी भी बड़ी तदाद में पहुंच रहे हैं.
दिल्ली एयरपोर्ट से कितनी फ्लाइट कैंसिल
आज दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली 64 फ्लाइट्स और जाने वाली 64 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं. 8 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया.
गोरखपुर: मौसम का असर खराब विजिविल्टी के कारण फ्लाइट कैंसिल
गोरखपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी कि,दिल्ली में मौसम ख़राब होने के कारण अपराह्न पूर्व दिल्ली से आने वाली एवं गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली ,स्पाइस जेट ,इंडिगो ,दोनों की फ्लाइट निरस्त कर दी गई है .
दिल्ली में कोहरे को लेकर क्या अपडेट
दोपहर होने में कुछ ही घंटे बाकी है लेकिन अभी तक पूरा दिल्ली-एनसीआर स्मॉग में लिपटा नजर आ रहा है. आमतौर पर जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे-वैसे स्मॉग कम होता चला जाता है लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है.
तमिलनाडु में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) ने कोमोरिन क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के ऊपर सक्रिय वायुमंडलीय सर्कुलेशन के कारण अगले तीन दिनों तक तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई. मौसम विभाग के अनुसार, तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, मायिलादुथुराई और पुदुकोट्टई सहित डेल्टा जिलों में सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही, अगले दो दिनों तक दक्षिणी और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है.
कोहरे पर मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान
आईएमडी के अनुसार 29 दिसंबर को सुबह के समय 'वेरी डेंस फॉग' का अलर्ट जारी किया गया था. वहीं, 30 दिसंबर को 'डेंस फॉग' और 31 दिसंबर को 'मॉडरेट फॉग' की स्थिति बनी रही. पूर्वानुमान के अनुसार 1 जनवरी को एनसीआर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं. इस दिन अधिकतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 2 और 3 जनवरी को भी सुबह के समय मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है, जहां न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक गिर सकता है. विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें, मास्क का प्रयोग करें और बच्चों, बुजुर्गों व सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
गोवा-दिल्ली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट अहमदाबाद डायवर्ट, IGI पर 128 उड़ानें रद्द
- घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का शेड्यूल बुरी तरह प्रभावित हुआ है. एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1221, जो गोवा से दिल्ली आ रही थी, विजिबिलिटी कम होने के चलते अहमदाबाद डायवर्ट कर दी गई.
- यह फ्लाइट रात 11:55 बजे गोवा के मोपा एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और 2:35 बजे दिल्ली पहुंचनी थी, लेकिन 4:07 बजे अहमदाबाद उतरी. क्रू की ड्यूटी लिमिटेशन पूरी होने के कारण यात्रियों को अब दोपहर 12:30 बजे तक इंतजार करना होगा.
- एयरलाइन ने नाश्ते और अन्य सहायता की व्यवस्था की है. इस बीच, IGI एयरपोर्ट पर अब तक 128 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिनमें 64 आगमन और 64 प्रस्थान शामिल हैं। इसके अलावा 8 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है.
कोहरे का दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर असर
सोमवार सुबह दिल्ली में विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक गिर गई. घने कोहरे ने सड़क और हवाई यातायात दोनों को प्रभावित किया. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई उड़ानें घंटों लेट हो रही हैं.
दिल्ली में घना कोहरा, AQI 402 पर पहुंचा
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह ठंड के साथ-साथ हवा की क्वालिटी भी खराब हो गई, क्योंकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुबह 8 बजे 402 पर पहुंच गया, जो "गंभीर" कैटेगरी में है. 28 दिसंबर को शाम 4 बजे शहर का AQI 390 रिकॉर्ड किया गया था, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में था. CPCB के अनुसार, शहर के कई इलाकों में हवा की क्वालिटी और भी खराब थी, जहां AQI लेवल 400 से ज़्यादा था.
कोहरे की वजह से कौन सी ट्रेन लेट, देखिए लिस्ट
किस शहर में कितना घना कोहरा
देश के किस शहर में कितना घना कोहरा है, यहां देखिए
घने कोहरे में भी जारी गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल
आज दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है, इस कोहरे में भी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल चल रही है.
घने कोहरे में फ्लाइट्स डिले, एयरलाइन के हेल्पलाइन नंबर जारी
घने कोहरे की वजह से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरलाइन से अपडेट लेते रहें. हवाई अड्डे पर पहुंचने और चेक-इन प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त समय रखें और अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं. किसी भी सहायता के लिए एयरलाइन कस्टमर सपोर्ट नंबर उपलब्ध हैं-
- इंडिगो – 0124 497 3838
- एयर इंडिया – 011 6932 9333
- स्पाइसजेट – +91 (0)124 498 3410 / +91 (0)124 710 1600
- एयर इंडिया एक्सप्रेस – +91 124 443 5600 / +91 124 693 5600
- अकासा एयर – 9606 112 131,
- अलायंस एयर – 044 3511 3511
घन कोहरे की वजह से फ्लाइट्स डिले
दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर और कोहरे के कारण IGI एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स में देरी हुई.
4 फ्लाइट्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायवर्ट
कई एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से 4 फ्लाइट्स को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है. एयरपोर्ट विमानों की सुचारू आवाजाही के लिए हर संभव मदद दे रहा है.
आज के मौसम का क्या हाल
1 जनवरी को एनसीआर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं. इस दिन अधिकतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 2 और 3 जनवरी को भी सुबह के समय मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है, जहां न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक गिर सकता है.