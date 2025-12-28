Year Ender 2025: रोहित शर्मा ने की रिकॉर्ड्स की बारिश, 1-2 नहीं बल्कि बनाए पूरे 62 महारिकॉर्ड

- वर्ष 2025 में रोहित शर्मा ने 14 वनडे मैचों में 650 रन बनाए और उनका औसत पचास के करीब रहा
- रोहित शर्मा ने 2007 से 2025 तक 279 वनडे मैचों में 11,516 रन बनाए और तीस से अधिक शतक लगाए
- रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने और कई अन्य रिकॉर्ड भी बनाए
Rohit Sharma record in 2025: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह साल शानदार रहा, रोहित ने इस साल एक दो नहीं बल्कि 62 ऐसे रिक़ॉर्ड बनाए जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया. साल 2025 में रोहित शर्मा ने 14 वनडे मैचों में कुल 650 रन बनाए जिसमें दो शतक औऱ 4 अर्धशतक रहे. रोहित का औसत इस साल 50 का रहा, वहीं, 100.46 के स्ट्राइक रेट के साथ हिट मैन ने 2025 में रन बनाए हैं. वहीं, 2007 से लेकर 2025 तक के डेढ़ दशक में रोहित शर्मा ने 279 वनडे में 49.21 के औसत से 33 शतकों के सहारे 11516 रन बनाए हैं. पिछले तीन सालों में 2023 से 2025 तक रोहित के नाम 44 वनडे में 51.55 के औसत के साथ 4 शतकों के साथ 2062 रन हैं. साल 2025 के आख़िर में वो आख़िरकार ICC रैंकिंग में नंबर-1, जबकि विराट कोहली नंबर-2 साबित हुए हैं.
साल 2025 में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड
- वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने (355)
- बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन (15933)
- ओपनर के तौर पर भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा शतक (45)
- भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा ICC ट्रॉफ़ी जीतीं (4)
- ICC टूर्नामेंट में कप्तान के तौर पर संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा M.O.M (4)
- ICC वनडे में कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा जीत प्रतिशत (93.8%)
- ICC वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के (68)
- बतौर कप्तान भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा वनडे छक्के (126)
- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा वनडे शतक (9)
- वनडे में M.O.S जीतने वाले सबसे उम्रदराज़ भारतीय (38 साल)
- वनडे में M.O.M जीतने वाले सबसे उम्रदराज़ भारतीय (38 साल)
- SENA देशों में सबसे ज़्यादा वनडे शतक (14)
- ऑस्ट्रेलिया में मेहमान बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज़्यादा वनडे शतक (6)
- ऑस्ट्रेलिया में किसी भारतीय की ओर से सबसे ज़्यादा वनडे रन (1530)
- विदेश में वनडे शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज़ भारतीय
- ऑस्ट्रेलिया में वनडे शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज़ एशियाई
- ओपनर के तौर पर 9000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी
- 11000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज़ खिलाड़ी
- चैंपियंस ट्रॉफी फ़ाइनल में M.O.M जीतने वाले एकमात्र कप्तान
- चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले सबसे उम्रदराज़ कप्तान (37 साल 313 दिन)
- चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले सबसे उम्रदराज़ भारतीय (37 साल 313 दिन)
- वनडे चेज़ में ओपनर की ओर से सबसे ज़्यादा छक्के (178)
- इंटरनेशनल मैचों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा छक्के (64)
- साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भारतीय ओपनर द्वारा सबसे ज़्यादा रन (1766)
- भारत में 5000 वनडे रन पूरे किए (तीसरे खिलाड़ी बने)
- ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वनडे M.O.S जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी
- ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 वनडे रन बनाने वाले पहले भारतीय
- 35 साल की उम्र के बाद भारत के लिए सबसे ज़्यादा M.O.M अवॉर्ड (9)
- चेज़ में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज़्यादा वनडे शतक (17)
- SENA देशों में 150 छक्के पूरे करने वाले पहले एशियाई बने
- सबसे ज़्यादा - SENA देशों में ODI में विजिटर्स बल्लेबाज की ओर से सबसे ज्यादा 6s (95)
- 50 इंटरनेशनल सेंचुरी पूरी की (तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने)
- जीत में 8000 ODI रन पूरे किए (तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने)
- 20000 इंटरनेशनल रन पूरे किए (चौथे भारतीय बने)
- भारत के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज बने
- AUS के खिलाफ़ किसी भारतीय ओपनर द्वारा सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल 100s (10)
- AUS के खिलाफ़ किसी भारतीय ओपनर की ओर से सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (23)
- ODI में AUS के खिलाफ़ संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा M.O.S अवॉर्ड (3)
- ODI फॉर्मेट में AUS के खिलाफ़ M.O.S जीतने वाले सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी
- संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा ICC फाइनल खेले (9)
- ICC ODI चेज़ में IND के लिए सबसे ज़्यादा टॉप स्कोर (7)
- ICC नॉकआउट में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा M.O.M (3)
- ICC टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा M.O.M (12)
- CT नॉकआउट में 2 M.O.M जीतने वाले एकमात्र भारतीय
- ICC फाइनल में 50+ रन बनाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान
- ICC फाइनल में 50+ रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज़ भारतीय
- 2025 CT में M.O.M जीतने वाले एकमात्र कप्तान
- कप्तान के तौर पर 100 मैच जीतने वाले दूसरे सबसे तेज़ खिलाड़ी
- ICC में NZ के खिलाफ़ 4 जीत हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान
- जीते हुए मैचों में 12,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई ओपनर बने
- SENA टीमों के खिलाफ़ 5,000 ODI रन बनाने वाले दूसरे एशियाई ओपनर बने
- -36 साल की उम्र के बाद कई ICC ट्रॉफियां जीतने वाले एकमात्र कप्तान! - ICC टूर्नामेंट में M.O.M अवॉर्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान (37 साल 313 दिन)
- ICC मैचों में किसी भारतीय कप्तान द्वारा लगातार सबसे ज़्यादा जीत (13)
- बिना कोई मैच हारे लगातार ICC ट्रॉफ़ी जीतने वाले पहले एशियाई और दूसरे कप्तान
- पूरे टूर्नामेंट में एक भी टॉस जीते बिना ICC ट्रॉफ़ी जीतने वाले पहले कप्तान
- ICC टूर्नामेंट के QF/SF/फाइनल मैचों में M.O.M जीतने वाले पहले भारतीय (कुल मिलाकर दूसरे)
- सभी 3 ICC लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट (WC, T20WC, CT) में M.O.M जीतने वाले एकमात्र कप्तान
- ICC टूर्नामेंट में सभी SENA टीमों के खिलाफ़ M.O.M अवॉर्ड जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी
- सभी 4 ICC इवेंट्स के फाइनल में कप्तानी करने वाले एकमात्र कप्तान बने.
- ICC ODI इवेंट्स के QF, SF और फाइनल में टीम के लिए टॉप स्कोर करने वाले एकमात्र भारतीय बने
- सभी SENA टीमों के खिलाफ़ ICC नॉकआउट मैच जीतने वाले एकमात्र कप्तान
- 12 अलग-अलग कैलेंडर सालों में 50 ODI औसत वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बने
