Year Ender 2025: रोहित शर्मा ने की रिकॉर्ड्स की बारिश, 1-2 नहीं बल्कि बनाए पूरे 62 महारिकॉर्ड

Rohit Sharma record in 2025: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह साल शानदार रहा, रोहित ने इस साल एक दो नहीं बल्कि 62 ऐसे रिक़ॉर्ड बनाए जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया. साल 2025 में रोहित शर्मा ने 14 वनडे मैचों में कुल 650 रन बनाए जिसमें दो शतक औऱ 4 अर्धशतक रहे. रोहित का औसत इस साल 50 का रहा, वहीं, 100.46 के स्ट्राइक रेट के साथ हिट मैन ने 2025 में रन बनाए हैं. वहीं, 2007 से लेकर 2025 तक के डेढ़ दशक में रोहित शर्मा ने 279 वनडे में 49.21 के औसत से 33 शतकों के सहारे 11516 रन बनाए हैं. पिछले तीन सालों में 2023 से 2025 तक रोहित के नाम 44 वनडे में 51.55 के औसत के साथ 4 शतकों के साथ 2062 रन हैं. साल 2025 के आख़िर में वो आख़िरकार ICC रैंकिंग में नंबर-1, जबकि विराट कोहली नंबर-2 साबित हुए हैं.

साल 2025 में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड