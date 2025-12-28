विज्ञापन

तान्या मित्तल ने दिखाया असली रुतबा, कंडोम फैक्ट्री देख चौंके लोग, बोलीं- अब सबूत खुद बोल रहे हैं

बिग बॉस 19 के टॉप 4 में रहीं इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो शो में अपनी कई बातों की वजह से ट्रोल हुई थीं. मगर घर से बाहर आकर उन्होंने वो सब चीजें दिखा दी हैं जिसकी वजह से वो ट्रोल हुई थीं.

बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल ने दिखाया सच

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल आईं थीं और शो में एंड तक उन्होंने अपनी जगह बनाकर रखी. शो में तान्या अपनी फैमिली और बिजनेस के बारे में कई बातें बताती थीं जिसपर कोई विश्वास नहीं करता था और वो खूब ट्रोल होती थीं. अब तान्या जब घर से बाहर आ गई हैं तो वो सभी चीजें दिखा रही हैं जिनके लिए उन्हें शो में ट्रोल किया गया था. अब तान्या ने फैंस को अपना घर, लिफ्ट, गार्डन, गाड़ियों के वीडियो दिखाए हैं जिन्हें देखकर हर कोई चौंक गया है. अब सब तान्या की बातों का विश्वास भी कर रहे हैं. अब तान्या ने अपनी कंडोम की फैक्ट्री ऑडियंस को दिखा दी है.

तान्या ने दिखाई कंडोम फैक्ट्री

तान्या ने न्यूज पिंच नाम के एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी फैक्ट्री दिखाई है. वीडियो में तान्या रिपोर्टर के साथ अपनी फैक्ट्री में जाती हैं. जहां पर लोग फूलों से उनका स्वागत करते हैं. उसके बाद तान्या अपनी कंडोम की फैक्ट्री दिखाती है. साथ ही बताती हैं कि कंडोम बनते हुए आप देख सकते हैं. वीडियो में तान्या कहती हैं कि शो में उन्होंने जो भी दावे किए थे वो सब उनके पास हैं.

सोशल मीडिया पर तान्या की फैक्ट्री का जबसे वीडियो सामने आया है तब से लोग चौंक गए हैं. वो सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा- ये तान्या की पावर है, हमें उस पर गर्व है. दूसरे ने लिखा- तान्या इतनी डरी हुई क्यों लगी हैं. वहीं कुछ लोग उन पर प्यार बरसा रहे हैं.

बिग बॉस से बाहर आते ही लगी ऑफर्स की झड़ी

तान्या मित्तल की बात करें तो उन्होंने शो में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई थी. वो चौथे नंबर पर शो से बाहर हो गई थीं. मगर बिग बॉस ने उनकी किस्मत बदल दी है. शो में ही उन्हें एकता कपूर ने एक शो ऑफर कर दिया था. बिग बॉस के बाद से तान्या के पास काम की लाइन लगी हुई है. वो कई एड में भी नजर आ रही हैं.

