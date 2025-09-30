विज्ञापन
Malasana ke Fayde: अगर आपको भी अक्सर कब्ज की समस्या होती है तो आपको आज से ही मलासन को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए. योग एक्सपर्ट ने बताया 1 महीने तक इस प्रक्रिया को करने से शरीर पर पड़ता है कैसा असर.

1 महीने तक मलासन में बैठकर पानी पीने के फायदे, सुबह मिनटों में होगा पेट साफ, कब्‍ज का होगा सफाया, योगा एक्सपर्ट ने बताया तरीका
Malasana Benefits: 1 महीने तक मलासन करने के फायदे.

Malasana Benefits: 'योग करें हर रोग से निरोग', आज हम बात कर रहे हैं योगासन की जो ना सिर्फ आपके शरीर को लचीला बनाता है बल्कि आपके शरीर को अंदर से भी स्वस्थ रखनें में मदद कर कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है. आज हम एक ऐसे ही योग की बात करेंगे जो है मलासन. मलासन आपके पेट से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. बता दें कि आर्युवेद में इस तरीके से बैठ कर पीना पीने को बेहद लाभदायी माना गया है. इसे अंग्रेजी में Garland Pose कहा जाता है. यह स्क्वाट की मुद्रा में किया जाने वाला आसन है, जो पेट, कमर और पेल्विक एरिया पर असर डालता है. 

आपको बता दें कि अगर आप मलासन में बैठकर रोज सुबह खाली पेट पीने पीते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायी होता है.  मलासन में पानी पीना न सिर्फ पाचन को सुधारता है, बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करने के लिए जाना जाता है. इंस्टाग्राम पर योग तनु नाम के पेज पर मलासन करने का सही तरीका और फायदे बताए हैं. उन्होंने एक महीने तक रोज सुबह मलासन में बैठकर गर्म पानी पिया और बताया कि इससे उनके शरीर पर क्या असर पड़ा है.

मलासन में बैठकर पीना पीने के फायदे ( Benefits of drinking Water while sitting in Malasana)

  • योग एक्सपर्ट के मुताबिक लगभग 1 महीने तक मलासन में बैठकर गुनगुना पानी पीने के बाद उनको शरीर में कई बदलान महसूस किए जो इस प्रकार हैं:
  • मलासन में बैठकर पानी पीने से उनका पाचन तंत्र साफ रहने लगा, जिससे कब्ज की कोई समस्या नहीं रही. इसके साथ ही उनका पीरियड्स साइकिल भी पहले की तुलना में ज्यादा नियमित हो गया और दर्द भी बहुत कम हो गया.
  • एक्सपर्ट ने बताया कि सुबह उठते ही उन्हें जो उल्टी जैसा महसूस होता था, वो अब नहीं होता.
  • मलासन में बैठने से हिप्स की मोबिलिटी (चलने-फिरने में लचीलापन) भी बढ़ा है. बॉजी एक्टिव हो गई है. इसके साथ ही गुनगुना पानी शरीर को अंदर से साफ करने में बहुत मदद करता है. मन शांत रहता है और मानसिक स्थिरता मिलती है.

मलासन में बैठकर पानी पीने का सही तरीका क्या है ( What is the correct way to drink water while sitting in Malasana?)

  • सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी तैयार करें.
  • योग मैट पर खड़े होकर पैरों को कंधे की चौड़ाई पर फैलाएं.
  • धीरे-धीरे स्क्वाट करें और मलासन की मुद्रा में बैठें.
  • रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें.
  • अब धीरे-धीरे पानी पिएं और 2–3 मिनट इसी मुद्रा में रहें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

