India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील कब तक हो पाएगी? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया जवाब

India-US Trade Deal: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पहले भी कई बार दोहराया है कि भारत किसी भी डेडलाइन के दबाव में आकर डील साइन नहीं करेगा. उन्होंने साफ कहा कि जब तक भारत के किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के हितों की पूरी सेफ्टी नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी समझौता नहीं होगा.

  • केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर विदेशी बयानों की बजाय सरकार पर भरोसा करने की बात कही
  • गोयल ने कहा कि ट्रेड डील जैसी संवेदनशील चर्चाएं बंद कमरों में होती हैं और सार्वजनिक मंच पर चर्चा नहीं होती
  • भारत और अमेरिका के बीच अब तक छह दौर की बातचीत हो चुकी है जिसमें टैरिफ हटाने जैसे मुद्दे शामिल हैं
India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (Trade Deal) को लेकर चल रही अटकलों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है. अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक की उस टिप्पणी पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कि भारत के साथ बातचीत विफल रही जबकि वाशिंगटन दूसरे देशों के साथ आगे बढ़ रहा है, गोयल ने एनडीटीवी पावर प्ले में कहा, "विदेशी बयानों पर नहीं, अपने देश, अपनी मातृभूमि पर भरोसा करें."

'सरकार पर करें भरोसा'

मुंबई में आयोजित एनडीटीवी पावर प्ले कार्यक्रम में सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल से ट्रेड डील पर बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, "व्यापारिक समझौतों की पेचीदगियों को सार्वजनिक मंच पर नहीं बताया जाता. हमें विदेशी बयानों के बजाय अपनी सरकार और अपनी बातचीत के प्रोसेस पर भरोसा करना चाहिए."

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को भारत पर विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया. बीते दिन विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को खारिज किया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता इसलिए पूरा नहीं हो सका क्योंकि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया था.

'दबाव में आकर डील साइन नहीं'

पीयूष गोयल ने पहले भी कई बार दोहराया है कि भारत किसी भी डेडलाइन के दबाव में आकर डील साइन नहीं करेगा. उन्होंने साफ कहा कि जब तक भारत के किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के हितों की पूरी सेफ्टी नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी समझौता नहीं होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि समझौता तभी होगा जब वह क्लियर और बैलेंस होगा.

मालूम हो, ट्रेड डील पर अब तक दोनों देशों के बीच छह दौर की बातचीत हो चुकी है. इस समझौते में अमेरिका में एंट्री करने वाले भारतीय सामानों पर लगने वाले 50 फीसदी टैरिफ के समाधान के लिए एक ढांचागत समझौता शामिल है. अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने गुरुवार को एक पॉडकास्ट में कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया.

