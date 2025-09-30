Rakesh Roshan: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता और एक्टर राकेश रोशन 76 साल के हैं लेकिन उनको देखकर के उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह है उनकी फिटनेस. बता दें कि राकेश रोशन हमेशा से ही अपनी फिटनेस के डेडिकेटेड रहे हैं, जो अक्सर अपने वर्कआउट पोस्ट से फैंस को खुश करते हैं. उनके सोशल मीडिया पर उनके कई वर्कआउट वीडियो देखने को मिल जाते हैं. बता दें कि मई में, राकेश रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को अपने जिम वर्कआउट रूटीन की एक झलक दिखाई थी. क्लिप में, वह कई तरह के हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे थे.

राकेश रोशन ने अपनी फिजिकल एक्टिविटी की शुरुआत बॉक्सिंग से की, जिसमें तेज़ मुक्कों और पैरों के संयोजन से कार्डियो और फुर्ती को बढ़ावा मिला. इसके बाद, उन्होंने बारबेल बैक स्क्वैट्स का एक सेट किया, जो ग्लूट्स, पैरों और कोर के लिए अच्छा होता है. मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज, जिम बॉल के साथ पुल-अप्स और सीटेड केबल रो भी उनके एरोबिक रूटीन का हिस्सा थे. ये वर्कआउट मसल्स को एक्टिव करने, ऊपरी शरीर की ताकत बढ़ाने और पॉस्चर में सुधार के लिए बेहतरीन हैं.

इतना ही नहीं, राकेश रोशन ने अपने बैलेंस, फुर्ती और लचीलेपन से दर्शकों को प्रेरित भी किया, जब उन्होंने लंजेस, बर्पीज़, लेग स्ट्रेच और डायनामिक हाई किक्स का प्रदर्शन किया. अगर यह आपको जिम में पसीना बहाने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो हमें नहीं पता कि और क्या करेगा.

इसके साथ ही अपनी इस पोस्ट में राकेश रोशन ने एक मैसेज भी लिखा, "बात सेहतमंद रहने की नहीं है—बात हर दिन खुद को सर्वश्रेष्ठ महसूस करने की है." उनके बेटे, ऋतिक रोशन भी अपने पिता की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा, "उफ़्फ़! बहुत अच्छे पापा."

राकेश रोशन "नो पेन, नो गेन" के सिद्धांत पर चलते हैं. जी नहीं, हम ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने फिटनेस कोच के मार्गदर्शन में कठोर प्रशिक्षण लेते हुए फिल्म निर्माता का यह वीडियो इसी बात को साबित करता है. वह साधारण वार्म-अप और स्ट्रेचिंग से शुरुआत करते हैं, फिर सीटेड केबल रो, हैमर कर्ल, लेटरल और लेग रेज, वेट लिफ्टिंग और कई अन्य वर्कआउट करते हैं.

