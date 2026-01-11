LIVE: गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, शौर्य यात्रा और वाइब्रेंट सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. 10 जनवरी की रात पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और ओंकार मंत्र के जाप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में आयोजित भव्य ड्रोन शो भी देखा. आज यानी 11 जनवरी को प्रधानमंत्री सुबह करीब 9:45 बजे शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे. यह यात्रा उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की जा रही है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी. इसके बाद पीएम मोदी सुबह 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे.



प्रधानमंत्री 11 बजे ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. यह आयोजन महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1,000 साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है. गौरतलब है कि पिछली शताब्दियों में सोमनाथ मंदिर को कई बार नष्ट करने के प्रयास हुए, लेकिन आज भी यह मंदिर आस्था और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना हुआ है. ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' उन वीरों की याद में है जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया और भारतीय सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखा.



प्रधानमंत्री मोदी रविवार को राजकोट जाएंगे, जहां वह कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित ‘वाइब्रेंट गुजरात' क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. दोपहर करीब 1:30 बजे पीएम मोदी सम्मेलन में लगाए गए व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. राज्य सरकार और आयोजन समिति के अनुसार, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना है, बल्कि गुजरात के विकास और निवेश को भी बढ़ावा देना है. प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

