India vs New Zealand 1st ODI Match Live Cricket Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जा रहा है. पहले वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पहले न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करेगी. न्यूज़ीलैंड की ओर से तेज़ गेंदबाज़ क्रिस्टियन क्लार्क डेब्यू कर रहे हैं, वहीं लेग स्पिनर आदित्य अशोक भी इलेवन का हिस्सा हैं.दूसरी ओर भारत की इलेवन में अर्शदीप सिंह को शामिल नहीं किया गया है.भारतीय टीम आज 6 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा है.इस मैच में सबकी नजर एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहेगी, रोहित और कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किए गए शानदार प्रदर्शन को दोहराने और 2027 वर्ल्ड कप खेलने की अपनी संभावनाओं को मज़बूत करने के लिए उत्सुक हैं. दूसरी ओर, भारत को ऋषभ पंत के पसली की चोट के कारण बाहर होने का झटका भी लगा है. पंत की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है. बता दें कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले गए 120 वनडे मैचों में से, भारत ने 62 मैच जीते हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड ने 50 बार जीत हासिल की है. 7 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला और एक मैच टाई रहा. (Live Scorecard)
भारतीय प्लेइंग XI
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
न्यूजीलैंड प्लेइंग XI
डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक
Live Updates of India vs New Zealand, 1st ODI match, straight from Vadodara
IND vs NZ LIVE Score: तेज़ गेंदबाज़ क्रिस्टियन क्लार्क डेब्यू कर रहे हैं
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क आज अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं. वहीं, भारत की इलेवन में अर्शदीप सिंह को शामिल नहीं किया गया है.
भारतीय प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
न्यूजीलैंड प्लेइंग XI
डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक
IND vs NZ LIVE Score:भा्रत के कप्तान शुभमल गिल ने जीता टॉस
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की इलेवन में 6 गेंदबाज शामिल हैं. कुलदीप, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, हार्षित, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है. वहीं, अर्शदीप सिंह आज भारतीय इलेवन का हिस्सा नहीं हैं.
IND vs NZ LIVE Score: वडोदरा में इस पिच पर बन सकते हैं दोहरा शतक, कौन बनाएगा कोहली या रोहित
Game 1⃣ Loading ⏳— BCCI (@BCCI) January 11, 2026
Updates ▶️ https://t.co/OcIPHEpvjr#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/yocYTNZlof
IND vs NZ LIVE Score: कोच गंंभीर के साथ हल्के मूड में नजर आए रोहित शर्मा
IND vs NZ LIVE Score: रोहेित शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब
रोहित शर्मा को ODI में 'सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले ओपनर बनने के लिए 𝟮 छक्के चाहिए
IND vs NZ LIVE Score: 1 बजे होगा टॉस
Geared 🆙 for first Match Day of 2026 🥳— BCCI (@BCCI) January 11, 2026
📍 Vadodara
⏰ 1:30 PM IST
💻 https://t.co/Z3MPyeL1t7
📱 Official BCCI App #TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/zuaBTM74pc
IND vs NZ LIVE Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे सफल बल्लेबाज
सचिन तेंदुलकर इस राइवलरी में रन बनाने के मामले में सबसे आगे हैं, उन्होंने 42 मैचों में 1,750 रन बनाए हैं, जिसमें उनका करियर का बेस्ट 186* रन भी शामिल है. विराट कोहली उनके ठीक पीछे हैं, उन्होंने 55.23 की शानदार औसत से 1,657 रन बनाए हैं. उनके नाम भारत-न्यूजीलैंड वनडे मैचों में सबसे ज़्यादा शतक (6) और अर्धशतक (9) का रिकॉर्ड भी दर्ज है.
India vs New Zealand LIVE Score: दोनों टीमों की संभावित इलेवन
भारतीय संभावित XI
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह
न्यूजीलैंड संभावित XI
डेवॉन कॉनवे, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), जेडन लेनोक्स, जैक फाउल्क्स, काइल जैमीसन, माइकल रे
India vs New Zealand LIVE Score: पंत की जगह ध्रुव जुरेल को मौका
ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद वनडे टीम में ध्रुव जुरेल को शामिल किया गया है. पंत पूरे वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. जुरेल ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट बने हैं. पंत को साइड स्ट्रेन इंजरी हुई है. इसके कारण उन्हें वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा है.
IND vs NZ LIVE Score: विराट कोहली के पास 13 महारिकॉर्ड बनाने का ंमौका
IND vs NZ LIVE Score: 25 रन बनाते ही बना देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड
सबसे तेज़ 28000 इंटरनेशनल रन' बनाने के लिए कोहली को 25 रन और बनानें हैं.
1st ODI 2026 LIVE Updates: कैसी है कोटाम्बी की पिच
दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा. पहली बार इस पिच पर कोई वनडे मैच खेली जाएगी. इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान बताया जा रहा है. उम्मीद है कि आजके मैच में बल्लेबाज खूब रन बनाएंगे. भारत-न्यूजीलैंड के बीच यहां एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है.
IND vs NZ 1st ODI Live Cricket Score: किसमें कितना है दम
भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले गए 120 वनडे मैचों में से, भारत ने 62 मैच जीते हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड ने 50 बार जीत हासिल की है. 7 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला और एक मैच टाई रहा.
India vs New Zealand LIVE Score: बडोदरा में पहला वनडे मैच
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच वडोदरा में खेला जाएगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर मैदान पर होंगे. फैन्स एक बार फिर कोहली-रोहित की बड़ी पारी देखने के लिए उत्सुक हैं. बता दें कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले गए 120 वनडे मैचों में से, भारत ने 62 मैच जीते हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड ने 50 बार जीत हासिल की है. 7 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला और एक मैच टाई रहा.