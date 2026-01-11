India vs New Zealand 1st ODI Match Live Cricket Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जा रहा है. पहले वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पहले न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करेगी. न्यूज़ीलैंड की ओर से तेज़ गेंदबाज़ क्रिस्टियन क्लार्क डेब्यू कर रहे हैं, वहीं लेग स्पिनर आदित्य अशोक भी इलेवन का हिस्सा हैं.दूसरी ओर भारत की इलेवन में अर्शदीप सिंह को शामिल नहीं किया गया है.भारतीय टीम आज 6 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा है.इस मैच में सबकी नजर एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहेगी, रोहित और कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किए गए शानदार प्रदर्शन को दोहराने और 2027 वर्ल्ड कप खेलने की अपनी संभावनाओं को मज़बूत करने के लिए उत्सुक हैं. दूसरी ओर, भारत को ऋषभ पंत के पसली की चोट के कारण बाहर होने का झटका भी लगा है. पंत की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है. बता दें कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले गए 120 वनडे मैचों में से, भारत ने 62 मैच जीते हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड ने 50 बार जीत हासिल की है. 7 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला और एक मैच टाई रहा. (Live Scorecard)

भारतीय प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूजीलैंड प्लेइंग XI

डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक

Live Updates of India vs New Zealand, 1st ODI match, straight from Vadodara