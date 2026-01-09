विज्ञापन
तुर्कमान गेट हिंसा के पांच किरदार जिन पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर, फैज-ए-इलाही मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज पर रोक

तुर्कमान गेट हिंसा में पुलिस ने पांच प्रमुख चेहरों को रडार पर लिया है. अली, सलमान, खालिद मलिक, सरफराज मियां और ऐमन रिजवी. इन पर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने, भीड़ जुटाने और माहौल बिगाड़ने के आरोप हैं. पुलिस जांच जारी है और आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई हिंसा के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है. इस घटना में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका सामने आई है. पुलिस ने पांच प्रमुख किरदारों को रडार पर लिया है, जिन पर हिंसा भड़काने और भीड़ जुटाने के आरोप हैं.

1. अली- सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो

अली नाम का युवक पुलिस की जांच के केंद्र में है. उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कथित तौर पर 'मुसलमान जागो' और मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाने की बात कही गई थी. वीडियो वायरल होने के बाद भीड़ बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ी और पुलिस पर पत्थरबाजी की. अली पहले भी 'I LOVE Mohammad' की कॉल देकर बिना अनुमति भीड़ जुटाने के मामले में पुलिस की चेतावनी झेल चुका है.

2. सलमान- यूट्यूबर जिसने माहौल बिगाड़ा

दूसरा नाम सलमान का है, जो यूट्यूबर बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा होने की अपील की थी. जांच में यह भी सामने आया है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भीड़ जुटाने में मदद की.

3. खालिद मलिक- अफवाह फैलाने वाला

खालिद मलिक ने मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाई और लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलने की अपील की. उसने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मेरे शेरों घरों से बाहर निकलो, पूरी रात काली कर दो.'

4. सरफराज मियां- भ्रामक वीडियो प्रसारित करने वाला

पुलिस की जांच में सरफराज मियां का नाम भी सामने आया है. उसने सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो शेयर किए, जिससे माहौल और बिगड़ा.

5. ऐमन रिजवी- महिला जिसने भड़काऊ पोस्ट किए

जामिया निवासी ऐमन रिजवी भी पुलिस की रडार पर है. उसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए, जिससे भीड़ को उकसाने में मदद मिली.

इन पांचों के अलावा कई अन्य सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की भूमिका की भी जांच हो रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हिंसा की साजिश किस स्तर तक फैली थी.

आज जुम्मे की नमाज के लिए खास इंतजाम

पुलिस ने जुम्मे की नमाज़ को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास आम लोगों को नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है. सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और पुलिस पहले से ही मुस्तैद है.

दिल्ली के मुद्दे पर कूदा पाकिस्तान 

इस बीच पाकिस्तान ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए भारत पर आरोप लगाए हैं कि यह मस्जिदों के खिलाफ अभियान का हिस्सा है. पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा भी उठाया.

