जय भानुशाली से तलाक के बाद माही विज ने अपने 'फॉरेएवर' के लिए लिखा बर्थडे पोस्ट, बेटी तारा ने भी कहा 'अब्बा'

एक्ट्रेस माही विज पिछले काफी दिनों से अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, उन्होंने अपनी एक्टर जय भानुशाली के साथ 15 साल की शादी को खत्म करने का फैसला लिया, जिसका ऐलान उन्होंने इंस्टाग्राम पर किया. हालांकि इसके कारण वह काफी ट्रोल भी हुईं. लेकिन इन सबके बीच उनका नया पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने अच्छे दोस्त नदीम को उनके बर्थडे पर बधाई देती हुई नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि हम दोनों एक हैं क्योंकि हमारी आत्माएं एक-दूसरे से कनेक्ट हैं.

नदीम के लिए माही विज ने शेयर किया बर्थडे पोस्ट

आगे एक्ट्रेस ने लिखा, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो. आप मेरे कंफर्ट हो,मेरी ताकत, मेरा घर, आपके साथ मैं अपने जैसी रह सकती हूं. टूटी हुई, खुश, इमोशनल, इमपरफेक्ट और तब भी मैं खुद को एक्सेप्टेड और लव्ड महसूस करती हूं. लाइफ हमेशा से आसान नहीं रही. लेकिन आपके मेरे साथ होने से यह आसान हो गई. सब चीजें स्ट्रॉन्गर और सब ठीक हो गया. आपने मेरा हाथ थामा जब मैं कमजोर थी. आपने मुझ पर विश्वास किया जब मैं खुद को भूल चुकी थी और आप मुझे प्यार करते हो जिससे मैं ठीक हो जाती हैं. जैसे पता ही नहीं हो कि मैं टूटी थी.

माही विज ने लिखा- आई लव यू नदीम

आगे माही ने लिखा, आई लव यू नदीम, इसलिए नहीं कि आप जो हो. बल्कि इसलिए कि आप मुझे क्या एहसास कराते हो. और जैसे आप मेरे साथ खड़े रहते हो. जैसे आप मेरे दिल में हो. मेरे घर में और मेरी फैमिली में आज और हमेशा. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 15 साल की शादी को हाल ही में खत्म करने का फैसला जय भानुशाली और माही विज ने हाल ही में फैंस को बताया था.

माही विज की बेटी ने नदीम को कहा अब्बा

माही विज के अलावा उनकी बेटी तारा ने भी नदीम के लिए बर्थडे पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे मेरे अब्बा. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं. आपकी तारा. इस पोस्ट पर फैंस कमेंट कर रहे हैं कि आखिर नदीम कौन हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो नदीम जय भानुशाली और माही विज के अच्छे और करीबी दोस्त हैं.