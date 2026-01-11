त्वचा में निखार तो दिल को रखे स्वस्थ, बस डाइट में शामिल कर लीजिए ये छोटा सा सूखा मेवा

Pista khane ke fayde : सर्दियों के मौसम में त्वचा अक्सर रूखी, बेजान और बिना निखार वाली हो जाती है. महंगे क्रीम, फेस पैक और ब्यूटी ट्रीटमेंट के बावजूद चेहरे पर वो चमक नहीं लौटती, जिसकी चाहत हर कोई रखता है. छोटे से पिस्ता के रोजाना सेवन से न केवल त्वचा में निखार आती है बल्कि यह दिल को हेल्दी रखता है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय पिस्ता के रोजाना सेवन से होने वाले फायदों को गिनाने के साथ उसे डाइट में शामिल करने की सलाह देता है. आइए जानते हैं पिस्ता खाने के कितने फायदे हैं.

पिस्ता खाने के गुण और उसके फायदे

पिस्ता न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि यह त्वचा और पूरे शरीर के लिए एक प्राकृतिक खजाना भी है. विशेषज्ञों के अनुसार, पिस्ता में भरपूर मात्रा में विटामिन-ई मौजूद होता है. यह विटामिन त्वचा को गहराई से पोषण देता है, नमी बनाए रखता है और रूखेपन को दूर करता है. साथ ही, इसमें मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जिससे झुर्रियां, फाइन लाइन्स और समय से पहले बूढ़ा दिखने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है.

इसके नियमित सेवन से त्वचा मुलायम, चमकदार और जवां बनी रहती है. पिस्ता के फायदे सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं हैं. यह बालों के लिए भी बहुत लाभकारी है.

इसमें मौजूद बायोटिन और प्रोटीन बालों का झड़ना रोकते हैं और उन्हें मजबूत व चमकदार बनाते हैं. पिस्ता कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है. इसमें भरपूर फाइबर होता है, जो भूख को कंट्रोल करता है और वजन संतुलित रखने में सहायक है.

इसके अलावा पिस्ता में जिंक और विटामिन बी6 की अच्छी मात्रा होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है और आंखों की सेहत के लिए भी यह फायदेमंद है. इसमें ल्यूटिन और जियाजैंथिन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों की रोशनी बनाए रखने में मदद करते हैं.

कैसे खाएं पिस्ता

एक्सपर्ट की सलाह है कि भुने हुए पिस्ता को सुबह खाली पेट या नाश्ते में दूध के साथ लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. आप इसे सलाद, दही या किसी भी स्नैक में मिलाकर भी खा सकते हैं. हालांकि, किसी तरह की एलर्जी है या किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, तो पिस्ता खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)