ईरान में आधी रात को सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं.राजधानी तेहरान की सड़कों पर रात के अंधेरे में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. ये लोग सुरक्षा बलों की कारों और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर रहे हैं. जगह-जगह धधकती आग दिखाई दे रही है सरकारी दफ्तरों को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं. बड़ी संख्या में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए रूरे ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं साथ ही टेलीफोन लाइनें भी काम नहीं कर रही हैं. ईरान से जुड़ा पल-पल का हर अपडेट यहां पढ़ें.
Iran Protest Live: प्रदर्शनकारियों ने बाइकों में लगाई आग
ईरान की राजधानी तेहरान में उग्र प्रदर्शनकारियों ने मोटरसाइकिलों को आग लगा दी.
Iran Protest Live: देज़फुल में भी शुरू हुए विरोध प्रदर्शन
दक्षिण-पश्चिमी ईरान के शहर देज़फुल में भी अब सरकार विरोधी व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.
Iran Protest Live: ईरान के मशहद में भी विरोध प्रदर्शन तेज
ईरान के मशहद में भी विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं. यहां भी हर तरफ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं.
Iran Protest Live: प्रदर्शनकारी ने लहराया शेर और सूर्य का झंडा
ईरान में उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक फेमस स्टेच्यू के ऊपर शेर और सूर्य का झंडा लहरा दिया.
Iran Protest Live: प्रदर्शनकारी लगा रहे शाह अमर रहें के नारे
ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी शाह अमर रहें के नारे लगा रहे हैं.
Iran Protest Live: प्रदर्शनकारियों ने ईरान के ब्रॉडकास्टिंग भवन में लगाई आग
ईरान के मध्य जिले इस्फ़हान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ब्रॉडकास्टिंग (आईआरआईबी) भवन को प्रदर्शनकारियों ने हाल के हवाले कर दिया है. ये जानकारी रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है.
Iran Protest Live: तेहरान में जगह-जगह आगजनी
ईरान की राजधानी तेहरान से विरोध प्रदर्शन के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें रात के अंधेरे में धधकती आग दिखाई दे रही है.
Iran Protest Live: तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में लगाई आग
ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. गुस्साई भीड़ सुरक्षा बलों की कारों और मोटरसाइकिलों को हाल के हवाले कर रहे हैं.
