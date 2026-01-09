ईरान में आधी रात को सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं.राजधानी तेहरान की सड़कों पर रात के अंधेरे में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. ये लोग सुरक्षा बलों की कारों और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर रहे हैं. जगह-जगह धधकती आग दिखाई दे रही है सरकारी दफ्तरों को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं. बड़ी संख्या में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए रूरे ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं साथ ही टेलीफोन लाइनें भी काम नहीं कर रही हैं. ईरान से जुड़ा पल-पल का हर अपडेट यहां पढ़ें.

