मुंबई:

महाराष्ट्र में इस समय 29 महापालिकाओं के चुनावी रण का बिगुल बज चुका है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई महापालिका चुनाव की हो रही है. एशिया की सबसे अमीर महानगरपालिका और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर सत्ता किसकी होगी? इस पर सबकी नज़रें टिकी हैं. इसी चुनावी माहौल पर रोशनी डालने के लिए NDTV ने आज एक विशेष कार्यक्रम ‘NDTV BMC Power Play' का आयोजन किया है. इस कार्यक्रम में न सिर्फ राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हो रही है बल्कि मुंबई के विकास, मुंबईकरों की अपेक्षाओं और शहर के सामने मौजूद बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर भी बात की जा रही है. इस खास शो में महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं. 

NDTV BMC Power Play Live Updates:

Jan 11, 2026 13:23 (IST)
भाजपा नैतिकता की बातें न करे... संजय राउत का तीखा हमला

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पार्टी को नैतिकता की बातें करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के खुले दरवाजों से गुंडे और भ्रष्टाचारी अंदर आए हैं, जिन्हें बाहर करना होगा. राउत ने कहा कि अंदर जो ‘शाला’ शुरू हुई है, उसे बंद करना पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा ने बाला साहेब ठाकरे का पक्ष ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया, जिसका कोई राजनीतिक आधार नहीं था. इसी तरह शरद पवार के रहते उनका पक्ष अजित पवार को दिया गया. राउत ने कहा कि अमित शाह के रहते भाजपा का अस्तित्व है, लेकिन उनके बाद लोग उन्हें लात मारेंगे.

Jan 11, 2026 12:54 (IST)
मुंबई में मेयर हमारा ही होगा...शिवसेना यूबीटी खेमे के संजय राउत

एनडीटीवी पावर प्ले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति पर कई तीखे बयान दिए. उन्होंने कहा कि अमित ठाकरे के बयान का वह समर्थन नहीं करते और आगे ऐसी बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि नई गठबंधन सरकार बनी है. राउत ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, “आज भी हम मुंबई को मिनटों में बंद कर सकते हैं.” जब उनसे पूछा गया कि क्या यह धमकी है, तो उन्होंने जवाब दिया, “इसे धमकी ही समझिए, हम कर सकते हैं.” राउत ने आगे कहा कि दुश्मनी की राजनीति देश को तोड़ देगी, इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) को समझौता करना होगा और जल्द ही कई चीजें बदलेंगी. उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में उनकी जीत तय है और मेयर उनकी पार्टी का ही होगा.

Jan 11, 2026 12:23 (IST)
29 महानगरपालिकाओं के चुनाव से 2029 की राजनीति का आगाज़

पूनम महाजन ने कहा कि 209 में जो हुआ और जिस तरह जनता देख रही थी, वह वैसा नहीं रहा, यह जनता को समझ मेंगया. किसने किसके लिए काम किया, यह भी लोगों को स्पष्ट हो गया. 2024 में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति को वोट देकर भरोसा जताया. बाला साहेब के विचारों से जुड़े लोग 2019 में कहां गए, यह सवाल उठता है. अजित पवार के साथ गठबंधन सिर्फ विकास के लिए है. पार्टी बढ़ती है तो हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, इसलिए कई बार गठबंधन नहीं हो पाते. हम विकास के लिए सभी को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं. पूनम महाजन के अनुसार, आने वाले 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव 2029 की राजनीति की दिशा तय करने वाले होंगे.

Jan 11, 2026 12:00 (IST)
ठाकरे भाइयों की अस्तित्व की लड़ाई, बीजेपी की विकास की लड़ाई: पूनम महाजन

एनडीटीवी के ‘बीएमसी पावरप्ले’ कार्यक्रम में बीजेपी नेता पूनम महाजन ने ठाकरे परिवार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, “यह ठाकरे भाइयों की अस्तित्व की लड़ाई है, उनके राजनीतिक अस्तित्व और अगली पीढ़ी के अस्तित्व की लड़ाई है जबकि भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास की लड़ाई लड़ रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास महाराष्ट्र का रोडमैप एकदम साफ है. मुंबई यहीं रहेगी, महाराष्ट्र की राजधानी यहीं रहेगी. लेकिन सवाल यह है कि आप कहां जाएंगे?”

Jan 11, 2026 11:55 (IST)
जो लोग महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज़ को गुजरात जाने देते हैं, वे महाराष्ट्र के गद्दार हैं: सुषमा अंधारे

सुषमा अंधारे ने महाराष्ट्र की अस्मिता और उद्योगों के पलायन पर तीखा बयान दिया. उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र के युवाओं को ड्रग्स के जाल में फंसने से बचाने के लिए लड़ने वाले नवाब मलिक हमारे लिए मराठी हैं, लेकिन ड्रग माफिया को बचाने वाले महाराष्ट्र के गद्दार हैं. मराठी मानुष वही है जो मराठी अस्मिता का सम्मान करे. जो महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात जाने दे रहे हैं, वे महाराष्ट्र के गद्दार हैं.”

Jan 11, 2026 11:51 (IST)
बीएमसी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा

बीएमसी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के ‘मराठी मानूषनैरेटिव का जवाब देते हुए कहा कि मुंबई के लोग बड़े दिल वाले हैं और यहां कोई बाहरी नहीं है. एनडीटीवी केपावर प्ले’ कार्यक्रम में उन्होंने ठाकरे भाइयों के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, “जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो”, गोयल ने स्पष्ट किया कि बीजेपी का ब्रांड सिर्फ विकास है. 

