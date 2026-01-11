पूनम महाजन ने कहा कि 209 में जो हुआ और जिस तरह जनता देख रही थी, वह वैसा नहीं रहा, यह जनता को समझ में आ गया. किसने किसके लिए काम किया, यह भी लोगों को स्पष्ट हो गया. 2024 में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति को वोट देकर भरोसा जताया. बाला साहेब के विचारों से जुड़े लोग 2019 में कहां गए, यह सवाल उठता है. अजित पवार के साथ गठबंधन सिर्फ विकास के लिए है. पार्टी बढ़ती है तो हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, इसलिए कई बार गठबंधन नहीं हो पाते. हम विकास के लिए सभी को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं. पूनम महाजन के अनुसार, आने वाले 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव 2029 की राजनीति की दिशा तय करने वाले होंगे.