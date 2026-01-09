विज्ञापन
गट हेल्थ के लिए अपनाएं ये 3 फूड कॉम्बिनेशन, सीने में जलन, गैस और कब्ज से मिलेगा छुटकारा

Which Foods Improve Gut Health: अगर आप लंबे समय से आंतों का स्वास्थ्य  (Gut Health) को लेकर परेशान हैं और सीने में जलन, गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं तो हम आपको ऐसे 3 फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सेवन करने से आपकी गट हेल्थ काफी मजबूत हो जाएगी.

इन उपायों से सीने में जलन, गैस और कब्ज से मिलेगा छुटकारा

Which Foods Improve Gut Health: सीने में जलन, गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याएं आपके पूरे शरीर में हो रहे बदलावों को दर्शाती हैं. बता दें, ये सब परेशानी आंतों का स्वास्थ्य  (Gut Health) ठीक न होने के कारण होती है, ऐसे में अगर आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हम आपको फूड के उन तीन कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका सेवन करने के बाद आपकी गट हेल्थ काफी मजबूत हो जाएगी. आइए जानते हैं, इस बारे में.

गट हेल्थ को मजबूत करने के लिए खाएं ये तीन फूड कॉम्बिनेशन | What Three Foods Are Good For Your Gut?

पालक, दाल और नींबू

हमारा शरीर, प्लांट बेस्ड फूड को आसानी से पचा पाता है, ऐसे में जब हम दाल, चना या साग में  नींबू निचोड़ कर खाते हैं, तो विटामिन सी आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे इम्यूनिटी और एनर्जी में सुधार होता है.

चिया और तुलसी के बीज और दही

दही में प्रोबायोटिक्स  होता है और चिया और तुलसी के बीज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो आपकी कब्ज जैसी समस्या से बचाव करने में मदद करता है,  इसी के साथ इनका सेवन करने से बेहतर पाचन होता है.

हल्दी  और काली मिर्च

हल्दी और काली मिर्च आंतों के स्वास्थ्य में काफी सुधार करते हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पाइपेरिन हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे पाचन संबंधी फायदे मिलते हैं. यानी इनका सेवन एक साथ करने से पेट फूलना कम होता है,. खाना आसानी से पच जाता है और कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

