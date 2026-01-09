Delhi Rain: आ रही ठंड की प्रचंड लहर! दिल्ली में बारिश, पहाड़ों पर बर्फ, जम गई डल झील

Delhi Rain News: राजधानी दिल्ली इन दिनों कड़ाके की ठंड से ठिठुर रही है. शुक्रवार सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे सर्दी और बढ़ गई. महामाया फ्लाईओवर, अक्षरधाम समेत दिल्ली-नोएडा के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई. आसमान में बादल छाए हुए हैं और तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है.पिछले कई दिनों से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में भीषण सर्दी का दौर जारी है. गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में इस सीजन का तीसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहा.

प्रदूषण कम होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश से प्रदूषण में कमी आने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, शीतलहर का दौर फिलहाल जारी रहेगा और ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

Delhi Rain Alert

कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5-7 दिनों तक घने कोहरे का अनुमान जताया है. पूर्वोत्तर, मध्य भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी अगले 2-3 दिन सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक शीतलहर का असर रहेगा. इस दौरान तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है.

पहाड़ों पर जमा पानी, बर्फीली हवाएं

जम्मू-कश्मीर में डल झील और अन्य जलस्रोतों में पानी जम गया है. हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है. गुरुवार को श्रीनगर समेत कई स्थानों पर मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई.उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाके में बर्फबारी हो रही है.हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी बर्फीली शीत लहर के हालात दिख रहे हैं. 13 जिलों में तापमान शून्य से नीचे और चार में शून्य के करीब रहा.श्रीनगर सहित कई स्थानों पर मौसम की सबसे सर्द रात महसूस की गई.