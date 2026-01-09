सोने से पहले अपने बच्चे से जरूर पूछें ये 6 सवाल, Parenting Coach ने बताया रिश्ता जिंदगी भर मजबूत रहेगा

Parenting Tips: बच्चों की जिंदगी में माता-पिता की बातें बहुत गहरा असर डालती हैं. पैरेंट्स की छोटी-छोटी बातें भी उनके लिए बड़ा असर कर जाती हैं. इसी विषय पर पैरेंटिंग कोच संदीप ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वे रोज रात को सोने से पहले अपने बच्चे से 6 सवाल करने की सलाह देते हैं. संदीप कहते हैं, अगर माता-पिता रोज 5-10 मिनट निकालकर अपने बच्चे से ये सवाल पूछ लें, तो इससे उनका बच्चे के साथ रिश्ता और गहरा हो जाएगा. इतना ही नहीं, ये सवाल आपके बच्चे को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सोने से पहले बच्चे से जरूर पूछें ये 6 सवाल

यह सवाल बच्चे को छोटी-छोटी खुशियों को पहचानना सिखाता है. बच्चा समझता है कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे अच्छे अनुभवों से भी मिलती है. इससे बच्चे की सोच पॉजिटिव होती है और वो ज्यादा खुश रहना शुरू कर देता है.

इससे बच्चा चुनौतियों का सामना करना सीखता है. उसे लगता है कि गलती करना या परेशानी आना गलत नहीं है, बल्कि उनसे सीखना जरूरी है. इससे उसका आत्मविश्वास और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है.

यह सवाल बच्चे में दयालुता और सहानुभूति जैसी अच्छी भावनाएं जगाता है. बच्चा सीखता है कि मदद करना और धन्यवाद कहना दोनों बहुत जरूरी हैं.

इससे बच्चा अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर बोलना सीखता है. उसके मन में डर या दबाव नहीं बनता और वह ईमानदारी से अपनी बात कह पाता है.

इस सवाल से बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ता है. वह अपनी अच्छी आदतों और सफलताओं को पहचानता है और खुद को महत्व देना सीखता है.

इस सवाल से बच्चे में चीजों को प्लान करने की आदत बनती है. वह अपने कल के बारे में सोचता है और अपनी जिम्मेदारी को समझता है.

इन छोटे-छोटे सवालों से रोज की बातचीत बहुत खास बन जाती है. बच्चा महसूस करता है कि उसके माता-पिता उसे सच में सुनते और समझते हैं. इससे रिश्ता मजबूत होता है और बच्चा भावनात्मक रूप से समझदार और खुश रहता है. ऐसे में आप भी रोज 5-10 मिनट निकालकर अपने बच्चे से ये सवाल पूछ सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



