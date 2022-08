Foods For Bloating: बिना कुछ खाए पिए पेट फूला हुआ लग रहा है तो ब्लोटिंग से निजाता पाने के लिए खाएं ये 12 फूड्स

Foods For Bloating: ज्यादातर मामलों में ब्लोटिंग किसी की डाइट के कारण होती है.

खास बातें कई स्थितियां भी ब्लोटिंग का कारण (Cause Of Bloating) बन सकती हैं.

जैसे कि पीरियड्स, कब्ज, आंत संबंधी समस्याएं आदि.

ज्यादातर मामलों में ब्लोटिंग किसी की डाइट के कारण होती है.

How To Get Rid Of Bloating Gas: फूला हुआ महसूस करने का मतलब अलग-अलग चीजें हो सकती हैं. पेट की सूजन को अक्सर ब्लोटिंग (Bloating) या पेट में गैस (Stomach Gas) के रूप में जाना जाता है. यह ज्यादातर मामलों में गैस का एक कारण है. कई अन्य स्थितियां भी ब्लोटिंग का कारण (Causes Of Bloating) बन सकती हैं जैसे कि पीरियड्स, कब्ज, आंत संबंधी समस्याएं आदि. ज्यादातर मामलों में ब्लोटिंग किसी की डाइट के कारण होती है. हम जो खाते हैं उसका पेट फूलने या कम करने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. अगर आप फूला हुआ महसूस करते हैं तो हम आपके लिए सबसे अच्छे फूड्स लेकर आए हैं.

ब्लोटिंग को कम करने के लिए 12 फूड्स | 12 Foods To Reduce Bloating

1) खीरा