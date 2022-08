Thyroid Diet: थायराइड रोगियों के लिए नहीं करना चाहिए इन फूड्स और सप्लीमेंट का सेवन, वर्ना बढ़ जाएगी बीमारी

Foods To Avoid With Hyperthyroidism: कई बार हमारी डाइट ही स्थिति को और खराब कर देती है.

Which Food Do Not Eat In Thyroid: हमारी छोटी लेकिन शक्तिशाली थायरॉयड ग्रंथि (Thyroid Gland) शरीर की मेन पावरहाउस में से एक है और जब यह ठीक से काम नहीं करती है, तो हमें कई थायराइड विकारों (Thyroid Disorders) में से एक का खतरा होता है. ये विकार निराशाजनक, दुर्बल करने वाले और मैनेज करने में कठिन हो सकते हैं. थायराइड की स्थिति वाले लोग डाइट के जरिए अपनी स्थिति का इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन गलत खाना खाने या गलत सप्लीमेंट लेने से परेशानी हो सकती है. थायराइड में जिन फूड्स को नहीं खाना चाहिए उनमें सोया, केल्प और आयोडीन और सेलेनियम जैसे डाइट सप्लीमेंट शामिल हैं.

थायराइड की समस्या वाले लोगों नहीं खाना चाहिए | People With Thyroid Problems Should Not Eat