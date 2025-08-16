कबीर बेदी की 29 साल छोटी पत्नी की 10 तस्वीरें, 70 की उम्र में बॉलीवुड विलेन को चौथी बार मिला प्यार

बॉलीवुड के एक्टर कबीर बेदी को खून भरी मांग', 'मैं हूं ना' और जेम्स बॉन्ड फिल्म 'ऑक्टोपसी' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. जबकि उन्हें फैंस विलेन की भूमिका के लिए भी पसंद करते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है वो है उनकी पर्सनल लाइफ. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 70 साल की उम्र में कबीर बेदी ने 16 जनवरी 2016 को लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड परवीन दुसांझ से शादी की, जो कि उनकी चौथी शादी थी. इस खबर ने फैंस को झटका दे दिया था. हालांकि कबीर बेदी के चाहने वालों ने कपल को खूब बधाइयां भी दी थीं.
कबीर बेदी की चौथी पत्नी परवीन ब्रिटिश-पंजाबी मूल की हैं. वह कबीर से 29 साल छोटी हैं. इतना ही नहीं एक्टर की बेटी पूजा बेदी से भी पांच साल छोटी कबीर बेदी की वाइफ हैं.
परवीन दुसांझ एक निर्माता, सामाजिक शोधकर्ता और बिजनेसवुमन हैं, जिनकी मुलाकात 2005 में लंदन में एक थिएटर प्ले के दौरान कबीर से हुई थी.
दोनों की दोस्ती कम समय में प्यार में बदल गई और कबीर और परवीन 10 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे.
इसके बाद कबीर ने 2011 में रोम में परवीन को प्रपोज किया और एक्टर के 70वें जन्मदिन पर निजी समारोह में कपल ने शादी की.
यह आयोजन मुंबई में अलिबाग के पास उनकी भतीजी सोनी तन्ना के हाउस में रखा गया था.
कबीर की बेटी पूजा बेदी ने इस शादी का विरोध किया. उन्होंने परवीन को 'दुष्ट सौतेली मां' कहकर एक ट्वीट किया, जिसने उनके रिश्ते में तनाव को उजागर किया.
पूजा और कबीर के बीच संपत्ति विवाद और अन्य गलतफहमियों ने भी उनके रिश्ते पर असक डाला है.
हालांकि, कबीर ने 2025 में एक पॉडकास्ट में बताया कि अब उनके और पूजा के बीच सुलह हो गई है, और उनका रिश्ता अब मजबूत है.
परवीन ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया. उन्होंने 'सबका साई' और 'बैड बॉय बिलियनेयर' जैसे प्रोजेक्ट्स में बतौर निर्माता काम किया है.
कबीर ने परवीन को अपनी सोल मेट बताया और कहा कि उम्र उनके लिए कभी मायने नहीं रखती.
