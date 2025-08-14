इन 3 लोगों को खाने से 15 मिनट पहले जरूर पीना चाहिए ये ड्रिंक, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए है रामबाण

हमारे किचन में कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायी होती हैं. इनका इस्तेमाल खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है इसी के साथ ये हमारी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. कई बार लोगों को खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, दर्द, ऐंठन और पेट फूलने जैसी समस्या होती है. इस तरह में खाना खाने से पहले मन में हमेशा एक डर सा बना रहता है. अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा ड्रिंक जिसको खाने से बस 15 मिनट पहले पी लेने से इस तरह की परेशानियों से आप बच सकते हैं.

क्या है ये ड्रिंक

अदरक, नींबू और सेंधा नमक ये तीन ऐसी चीजे हैं जो आपके किचन में बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं और इनको गुणों की खान कहना भी गलत नहीं होगा. खासकर बात करें डाइजेशन की तो इन ड्रिंक्स का सेवन डाइजेशन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है. अगर आप खाने से 15 मिनट पहले अदरक, नींबू का रस और सेंधा नमक का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बेहद लाभदायी हो सकता है.

फायदे

खाने से पहले अदरक, नींबू और सेंधा नमक का ये शॉट लेने से आपकी भूख खुलकर लगती है. ये ड्रिंक आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करने में मदद कर पाचन को बेहतर बनाता है.

अदरक में जिंजरॉल पाया जाता है वही नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड डाइजेशन को सुधारने में मदद करता है. बात करें सेंधा नमक की तो ये पाचक रसों को बूस्ट करता है जिससे खाना अच्छे से हजम हो जाता है.

खाने से 15 मिनट पहले इस ड्रिंक का सेवन करने से खाने के बाद आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग और पेट में गैस बनने जैसी समस्या भी नहीं होगी.

जिन लोगों को खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है उनके लिए ये ड्रिंक किसी रामबाण से कम नही है.

कैसे बनाएं

इस खास ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लेना है और इसमें आधा चम्मच नींबू का रस और चुटकी भर सेंधा नमक को मिलाकर इसका सेवन खाने से 15 मिनट पहले कर लें.

