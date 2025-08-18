DPS द्वारका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची

- दिल्ली के डीपीएस द्वारका सहित कई स्कूलों और कॉलेजों को बम धमकी मिलने पर परिसर खाली कराए गए हैं.
- धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गई और पुलिस ने बम निरोधक दस्तों के साथ जांच शुरू कर दी है.
- सोमवार सुबह सात बजकर चौबीस मिनट पर फायर ब्रिगेड को धमकी की सूचना मिली थी.
दिल्ली में फिर एक बार स्कूलों में बम होने की धमकी मिली है. इस बार डीपीएस द्वारका के साथ कुछ अन्य स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. सोमवार को मिली इस धमकी के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया. जांच के लिए दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची. डॉग स्क्वॉयड भी मौके पर पहुंचा है, ताकि खतरे की सही स्थिति का पता लगाया जा सके. स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया गया है. हालांकि, अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है.
दिल्ली फायरब्रिगेड सर्विस ने बताया, 'दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका को आज बम की धमकी वाला कॉल आया. एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने स्कूल परिसर खाली करा दिया है. तलाशी के लिए पुलिस और बम निरोधक दस्तों को मौके पर बुलाया गया है.
द्वारका में 2 स्कूल और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. श्रीराम वर्ल्ड स्कूल में भी बम होने की धमकी मिली है. ई-मेल करके स्कूल-कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह 7 बजकर 24 मिनट पर फायर डिपार्टमेंट को जानकारी मिली. सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.
