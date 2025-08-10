क्या हेल्दी फूड्स खाने की वजह से ब्लोटिंग हो रही है? जानें ब्रोकली और ओट्स जैसे हैरान करने वाले कारण

Healthy Foods Causing Bloating: जब हम हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं, तो अपनी डाइट में ब्रोकली, ओट्स, फलियां और हाई-फाइबर फूड्स शामिल करते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि ये हेल्दी फूड्स ही पेट फूलने यानी ब्लोटिंग की वजह बन सकते हैं? अक्सर हम इन चीजों को हेल्दी समझकर खूब खा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इनसे नुकसान भी हो सकता है. जी हां, कुछ पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स भी पाचन तंत्र को परेशान कर सकते हैं, खासकर अगर आपका पेट सेंसिटिव है. आइए जानते हैं ऐसे कुछ हेल्दी फूड्स जो ब्लोटिंग का कारण बन सकते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है.

हेल्दी फूड्स जो ब्लोटिंग का कारण बनते हैं (Healthy Foods That Cause Bloating)

1. ब्रोकली

ब्रोकली को सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन सी, के और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. लेकिन, इसमें रैफीनोज नामक एक शुगर भी होता है जिसे पचाना मुश्किल होता है. यह बड़ी आंत में जाकर फर्मेंट होता है जिससे गैस और ब्लोटिंग होती है. अगर आपको थायराइड या इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) है, तो ब्रोकली से परहेज करना बेहतर है.

2. ओट्स

ओट्स को दिल और वजन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इनमें घुलनशील फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. अगर आप अचानक ज्यादा फाइबर लेना शुरू करते हैं, तो आपका पाचन तंत्र उसे संभाल नहीं पाता और गैस बनने लगती है. इससे पेट फूलने और भारीपन की समस्या हो सकती है.

3. फलियां

फलियों में प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है, लेकिन इनमें FODMAPs नामक तत्व भी होते हैं जो कुछ लोगों में गैस और ब्लोटिंग का कारण बनते हैं. इन्हें पकाने से पहले भिगोकर रखने से यह असर थोड़ा कम हो सकता है.

4. सेब

सेब में फाइबर और फ्रक्टोज़ होता है जो बड़ी आंत में जाकर फर्मेंट होता है. इससे गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है. अगर सेब खाने के बाद पेट में असहजता महसूस हो, तो आप पके हुए सेब या दूसरे फल जैसे केला या संतरा खा सकते हैं.

5. प्याज और लहसुन

प्याज और लहसुन में फ्रक्टन्स नामक फाइबर होता है जो पाचन में परेशानी पैदा कर सकता है. यह गैस और ब्लोटिंग का कारण बनता है, खासकर उन लोगों में जिनका पेट संवेदनशील होता है.

क्या करें?

धीरे-धीरे फाइबर की मात्रा बढ़ाएं.

फूड्स को अच्छी तरह पकाकर खाएं.

प्रोबायोटिक फूड्स जैसे दही या छाछ लें.

ज्यादा पानी पिएं.

योग और हल्का व्यायाम करें.

हेल्दी फूड्स हमेशा हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते. अगर आपको बार-बार ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, तो अपनी डाइट पर ध्यान दें और समझें कि कौन-से फूड्स आपके लिए सही नहीं हैं. सही जानकारी और संतुलित खान-पान से आप पेट की परेशानियों से बच सकते हैं.

