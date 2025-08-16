Daily Walk Health Benefits: क्या आप जानते हैं कि हर दिन वॉक करना सिर्फ कैलोरी बर्न करने के लिए ही नहीं, बल्कि उम्र बढ़ाने और कई खतरनाक बीमारियों से बचाने में भी कारगर हो सकता है. न्यूट्रिशन और डाइट एक्सपर्ट सोनिया नारंग के अनुसार, सिर्फ वॉकिंग से भी आप अपने शरीर में बड़े बदलाव महसूस (Walking Tips for Better Health) कर सकते हैं. इंस्टाग्राम @sonianarangsdietclinics पर शेयर एक वीडियो में उन्होंने वॉकिंग के दौरान शरीर में होने वाले असर (How Walking Reduces Stress and Anxiety Naturally) को टाइमलाइन के हिसाब से समझाया है. वीडियो में वह बता रही हैं कि पैदल चलना आपके शरीर को टाइम वाइज किस तरह से पॉजिटिव तरीके से ट्रांसफॉर्म (What Happens to Your Body after 1 Hour of Walk) करती है, इसका हर मिनट बेहद खास होता है.





वॉकिंग शुरू करते ही क्या होता है (What happens when you start walking)





2 मिनट के बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है

सोनिया नारंग बताती हैं कि जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, आपके शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं. शुरुआत के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आपका ब्लड फ्लो तेज हो जाता है. ये आपके अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जिससे शरीर में एनर्जी महसूस होती है.



10 मिनट के बाद स्ट्रेस लेवल कम होता है (Stress level decreases after 10 minutes)

थोड़ी देर चलने के बाद आपके शरीर में एंडॉर्फिन रिलीज होने लगते हैं, जो कि स्ट्रेस-रेड्यूसिंग हार्मोन होते हैं, यानी सिर्फ 10 मिनट की वॉक से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं. इससे दिनभर रिलैक्स महसूस कर सकते हैं.



15 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कंट्रोल (Blood pressure and sugar level control after 15 minutes)

सोनिया नारंग कहती हैं कि लगातार 15 मिनट की वॉक से आपके शरीर का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल बैलेंस में आने लगता है. डायबिटीज और हाई BP के मरीजों के लिए यह बेहद असरदार तरीका है.



30 मिनट के बाद फैट लॉस की शुरुआत (Fat loss starts after 30 minutes)

जब आप 30 मिनट तक लगातार वॉक करते हैं, तो शरीर में जमा फैट बर्न होना शुरू हो जाता है. इससे वेट लॉस में काफी मदद मिलती है. कई एक्सपर्ट्स और रिसर्च में भी पैदल चलने को वजन कम करने का अच्छा तरीका बताया गया है.



1 घंटे के बाद वेस्ट फैट बर्निंग (Waist fat burning after 1 hour)

अगर आप रोजाना 1 घंटे तक चलते हैं, तो आपका कमर और पेट के आसपास की चर्बी तेजी से घटने लगती है, यानी बिना किसी भारी एक्सरसाइज के भी आप टोंड बॉडी पा सकते हैं और फिट हो सकते हैं.



रिसर्च भी वॉकिंग को मानती है बेस्ट एक्सरसाइज ( Research also considers walking as the best exercise)

'JAMA इंटरनेशनल' में छपी एक स्टडी के अनुसार, रोजाना सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग करने से प्रीमेच्योर डेथ का रिस्क 7% तक कम हो जाता है. अगर वॉकिंग को 20 मिनट तक बढ़ा दिया जाए तो यह रिस्क 13% तक घटता है, और 30 मिनट के बाद यह 17% तक पहुंच जाता है. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का कहना है कि रोजाना 30 मिनट वॉकिंग करने से दिल की बीमारियों का रिस्क 19% तक घट सकता है. जर्मनी के रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट की स्टडी बताती है कि खाने के बाद 15 मिनट वॉक करने से ब्लड शुगर और दिमाग दोनों कंट्रोल में रहते हैं. यह टाइप-2 डायबिटीज के रिस्क को भी घटा सकता है.



वॉकिंग क्यों है एक बेहतरीन कार्डियो

एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुबह-सुबह खाली पेट 30 से 60 मिनट की वॉक सबसे असरदार होती है. सुबह का समय इसलिए बेहतर है, क्योंकि तब मेटाबॉलिज्म ज्यादा एक्टिव रहता है और फैट बर्निंग जल्दी शुरू हो जाती है. यह लो इम्पैक्ट कार्डियो है, जो हर उम्र के लिए सेफ है. पैदल चलना आपके दिल की सेहत, ब्लड फ्लो और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है. यह शरीर में कैलोरी डिफिसिट बनाता है, जिससे वजन घटता है.



वॉकिंग क्यों है सबसे आसान और असरदार वर्कआउट

कोई जिम फीस नहीं.

किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं.

किसी भी उम्र में किया जा सकता है.

सुबह-शाम किसी भी समय कर सकते हैं.



वॉक करते समय इन बातों का रखें ध्यान