Alaska 2025: शतरंज की बिसात पर कैसे ट्रंप के मोहरों से ही खेल गए पुतिन

अलास्‍का सम्‍मेलन खत्‍म हो गया और इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध के खत्‍म होने का इंतजार भी बढ़ गया है. रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्‍ड ट्रंप के बीच अलास्‍का में हुए शिखर सम्‍मेलन के बाद जो प्रेस कॉन्‍फ्रेंस हुई उसे सुनकर एक बार को तो लगा कि क्‍या यह रूस और अमेरिका के बीच रिश्‍तों की नई शुरुआत है. पुतिन ने जहां इस प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि अगर ट्रंप 2022 में राष्‍ट्रपति होते तो शायद यह युद्ध ही नहीं होता तो वहीं ट्रंप ने भी पुतिन के साथ अपने रिश्‍तों को अच्‍छा करार दिया. मगर कहीं न कहीं पुतिन इस पूरे सम्‍मेलन में पुतिन, ट्रंप पर हावी नजर आए. यह बात खुद यूक्रेन ने भी मान ली है .

ट्रंप के सामने यूरोप को चेतावनी

आमतौर पर जब कोई अमेरिकी राष्‍ट्रपति किसी विदेशी समकक्ष की मेजबानी करता है, तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उनके भाषण से होती है, उसके बाद उनके मेहमान की. लेकिन लेकिन आज एंकोरेज में, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे. जानकारों की मानें तो यह एक असाधारण पल था. पुतिन यहां पर यूरोप को चेतावनी भी दे डाली. उन्‍होंने कहा कि उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन पर एक 'समझौता' बन गया है. इसके बाद उन्‍होंने उन्होंने यूरोपीय देशों को इस प्रगति को कमजोर न करने और इसे 'नष्ट' न करने की चेतावनी दी.

ट्रंप होते तो युद्ध न होता!

पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि अगर ट्रंप 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति होते, तो यूक्रेन में युद्ध नहीं होता. ट्रंप लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि वह उस बड़े संघर्ष को टाल सकते थे जो, बाइडेन प्रशासन के दौरान रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद शुरू हुआ था. शुक्रवार को पुतिन ने कहा कि ट्रंप का दावा सही था - यह बात उन्होंने पहले भी कही है. पुतिन ने कहा कि 2022 में उन्होंने बाइडेन को समझाने की कोशिश की थी कि वे स्थिति को उस हद तक बढ़ने न दें जहां सैन्य कार्रवाई के रूप में गंभीर परिणाम हो सकते हैं.' उन्होंने कहा, 'राष्‍ट्रपति ट्रंप और मैंने एक बहुत अच्छा, व्यावसायिक और भरोसेमंद संपर्क स्थापित किया है. और मेरे पास यह मानने का पूरा कारण है कि इस रास्ते पर आगे बढ़कर, हम यूक्रेन में संघर्ष के अंत तक पहुंच सकते हैं - और जितनी जल्दी हो सके, उतना ही बेहतर होगा.'

ट्रंप हारे नहीं लेकिन पुतिन जीत गए

राष्‍ट्रपति ट्रंप के पूर्व राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मीटिंग में यह साफ हो गया है कि कौन जीता है. बोल्‍टन ने कहा, 'ट्रंप हारे नहीं लेकिन पुतिन साफतौर पर विनर हैं.' उनका कहना था कि ट्रंप और मीटिंग करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाए. बोल्‍टन के शब्‍दों में पुतिन ने रिश्तों को फिर से स्थापित करने में काफी प्रगति की है, जिसे मैं हमेशा से उनका मुख्य लक्ष्य मानता था.' उन्‍होंने कहा कि वह प्रतिबंधों से बच गए और उन्‍हें युद्धविराम के लिए भी मजबूर नहीं होना पड़ा. जबकि अगली मीटिंग तय नहीं है. उनका कहना था,' जेलेंस्की को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था. यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा कि पुतिन ने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वह चाहते थे. ट्रंप को बहुत कम हासिल हुआ.'

यूक्रेन के सांसद का बड़ा बयान

यूक्रेनी सांसद का कहना है कि बातचीत से पुतिन को 'और समय' मिल गया है. यूक्रेन के सांसद ओलेक्सी गोंचारेंको ने शुक्रवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत से और समय मिला है. उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा, 'ऐसा लगता है कि पुतिन को और समय मिल गया है. किसी भी युद्धविराम या तनाव कम करने पर सहमति नहीं बनी है.' मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने और पुतिन ने अपनी बातचीत में 'कुछ प्रगति' की है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा, 'जब तक कोई समझौता नहीं होता, तब तक कोई समझौता नहीं होता.'