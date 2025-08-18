नजर कमजोर होने से सिरदर्द करता है, तो पिएं इस फल के पत्ते की चाय, आंखों की रोशनी के लिए करेगी कमाल

Guava Leaves For Sharper Eyesight: आंखों की रोशनी उम्र के साथ धीरे-धीरे कमजोर होना आम बात है. लेकिन, आजकल ये समस्या जवान लोगों और बच्चों में भी देखी जा रही है. आपने भी सुना होगा कि आपके आसपास लोग अक्सर सिरदर्द की शिकायत करते हैं, जो आंखों की रोशनी कमजोर होने की वजह से होता है. हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत से छोटे बच्चों के भी चश्मे लगे हुए होते हैं. कम उम्र में नजर की कमजोरी (Vision Weakness) एक बड़ी समस्या है. अब सवाल बनते हैं कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए क्या करें? आंखों से चश्मा कैसे हटाएं? (How to Remove Specs) अगर आप भी नेचुरल तरीके से नजर तेज करना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आंखों की रोशनी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है. इसे आंखों की रोशनी का घरेलू उपाय भी कह सकते हैं. इसके लिए आपको बस अमरूद के पत्ते चाहिए होंगे. तो चलिए जानते हैं अमरूद के पत्ते कैसे आपकी मदद कर सकते हैं.

आंखों की रोशनी के लिए अमरूद के पत्तों की चाय (Guava Leaf Tea For Eyesight)

अमरूद के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए और फ्लेवोनॉयड्स पाए जाते हैं जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करते हैं. ये तत्व आंखों की कोशिकाओं को पोषण देते हैं और उन्हें फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे नजर कमजोर नहीं होती.

इसके अलावा, अमरूद की पत्तियां शरीर में सूजन को कम करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं. जब आंखों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं, तो आंखें हेल्दी रहती हैं और सिरदर्द की समस्या भी कम हो जाती है. हालांकि अमरूद के पत्तों की चाय आंखों की रोशनी बढ़ाने का कोई प्रमाणित इलाज का विकल्प नहीं है. यह एक सहायक उपाय है जो मदद कर सकता है.

अमरूद की पत्तियों की चाय कैसे बनाएं? (How To Make Guava Leaf Tea)

सामग्री:

5–6 ताज़ा अमरूद की पत्तियां

1 कप पानी

थोड़ा सा शहद (स्वाद के लिए)

अमरूद की चाय बनाने की विधि:-

सबसे पहले अमरूद की पत्तियों को अच्छे से धो लें.

एक पैन में पानी उबालें और उसमें पत्तियां डाल दें.

5–7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें.

गैस बंद करके चाय को छान लें.

स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिला सकते हैं.

इस चाय को रोज सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पीना फायदेमंद होता है.

अमरूद की चाय के क्या फायदे हैं?

आंखों की थकान कम होती है.

नजर तेज होती है.

सिरदर्द में राहत मिलती है.

नींद अच्छी आती है.

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है या कोई आंखों की गंभीर समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. अमरूद की पत्तियों की चाय घरेलू उपाय है, लेकिन मेडिकल सलाह के बिना किसी भी चीज को नियमित रूप से लेना सही नहीं होता.

आंखों की रोशनी को बनाए रखना आज के समय में बहुत जरूरी है. अगर नजर कमजोर हो रही है और सिरदर्द की समस्या बढ़ रही है, तो अमरूद की पत्तियों की चाय एक सरल, सस्ता और प्राकृतिक उपाय है. इसे अपने रूटीन में शामिल करें और फर्क खुद महसूस करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)