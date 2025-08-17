नींद नहीं आती तो स्लीपिंग पिल्स ना लें बल्कि खाएं यह एक सूखा मेवा, गहरी और चैन की नींद आएगी

How To Sleep: रातभर करवटें लेते हैं और कभी भी आंख खुल जाती है तो आपको नींद ना आने की दिक्कत है. बहुत से लोग समय से सोने की कोशिश करते हैं फिर भी बीच रात कभी भी नींद खुल जाती है और फिर देर तक नींद नहीं आती जिस वजह से अगली सुबह भी व्यक्ति बिना नींद पूरी हुए उठता है और फिर ऑफिस जाता है. इस नींद की कमी (Sleeplessness) के कारण दिनभर थकान महसूस होती है, झपकी लेने की इच्छा होती है और किसी काम में मन नहीं लगता है. अगर आप भी नींद ना आने की दिक्कत से परेशान हैं और स्लीपिंग पिल्स (Sleeping Pills) लेने के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाइए और एक बार एक्सपर्ट की सलाह सुन लीजिए. न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. अखिला जोशी ऐसे सूखे मेवे के बारे में बता रही हैं जिसे खाने पर नींद ना आने की दिक्कत दूर की जा सकती है. इस सूखे मेवे (Dry Fruits) को खाकर आप भी चैन की नींद सो सकते हैं.

नींद नहीं आती तो खाएं यह सूखा मेवा

नींद की दिक्कत दूर करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट जिस सूखे मेवे का जिक्र कर रही हैं वो सूखा मेवा है काजू. ट्रिप्टोफेन से भरपूर होने के चलते काजू (Cashews) खाने पर शरीर में मेलाटोनिन ज्यादा बनता है जोकि एक स्लीप हार्मोन है और नींद लाने में मददगार है. काजू में मैग्नीशियम और जिंक भी होता है जो नर्वस सिस्टम को शांत करने और एंजाइटी को कम करने में असर दिखाता है.

सुबह के समय 3 से 4 काजू भिगो लें. इन भीगे हुए काजू को सोने से एक घंटे पहले खा लें. आपको कम से कम 15 दिनों के लिए इस तरह काजू का सेवन करना होगा तभी इसका असर दिखेगा. न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि यह नुस्खा धीरे-धीरे अपना असर दिखाता है लेकिन इसका असर दमदार होता है. काजू से स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है और शरीर पर इसका साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ता है.