राजस्थान में नीले ड्रम से मिला युवक का शव, पत्नी-बच्चे लापता; खौफनाक मुस्कान कांड की यादें हुईं ताजा

राजस्थान के अलवर जिले में मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में युवक का शव मिला है. इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर मेरठ का मामला याद आ गया, जिसमें आरोपी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी.

जयपुर:

उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुए चर्चित "नीले ड्रम वाले मुस्कान कांड" जैसा ही एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. ये नया मामला राजस्थान के खैरथल-तिजारा का है. जहां रविवार को मकान की छत पर रखे नीले प्लास्टिक ड्रम से 35 वर्षीय युवक हंसराम का शव बरामद हुआ. ड्रम के मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. इस सनसनीखेज घटना ने लोगों को मेरठ के नीले ड्रम वाले कांड की याद दिला दी. जिसमें पत्नी ने अपने पति की हत्या कर उसका शव नीले ड्रम में भर दिया था.

क्या है पूरा मामला?

हंसराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शहाजहांपुर का रहने वाला था. जो कि पिछले 6 महीने से अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था. वह स्थानीय किराना दुकान पर काम करता था. शनिवार की रात को मकान मालकिन ने घर का दरवाजा खुला देखा और अंदर जाकर छत पर रखे ड्रम से तेज बदबू आ रही थी. जब शक हुआ तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस जब मौके पर पहुंची और ड्रम को खोला, तो उसमें शव नमक में दबा हुआ मिला.

नमक डाल शव को ड्रम में डाला

इस मामले की शुरुआती जांच करने के दौरान ये आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव के ऊपर नमक डालकर बंद किया गया, ताकि उसके सड़ने पर निकलनी वाली बदबू किसी तरह बाहर न फैले और शव को लंबे समय तक छुपाया जा सके. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक की पत्नी और दो बच्चे घर से गायब हैं. अब पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और मामले को हत्या की दिशा में जांच रही है. थाना प्रभारी नीरज ने बताया कि जल्द ही आरोपियों का सुराग लगा लिया जाएगा.

अबतक क्या कुछ पता चला

अब तक इस मामले में जो भी जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हंसराम की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई और शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया था. घटना के बाद मृतक की पत्नी और तीन बच्चे लापता हैं, वहीं मकान मालिक का बेटा भी घर से गायब बताया जा रहा है. मकान मालिक की पत्नी को जब ड्रम से बदबू आई, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच जारी है.

पुराने नीले ड्रम कांड की याद ताजा

इस मर्डर में नीले ड्रम का इस्तेमाल मेरठ के मुस्कान हत्याकांड से मेल खाता है, जिसमें एक शख्स का शव नीले ड्रम में मिला था और मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा था. दोनों मामलों में ड्रम का इस्तेमाल शव को छुपाने के लिए किया गया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है. इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं.

