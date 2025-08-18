विज्ञापन
अमेरिका में ठिकाना, सेलेब्रिटी पर निशाना... यूट्यूबर एल्विश यादव के 3 हमलावर गैंगस्टरों की क्राइम कुंडली

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ‘भाऊ गैंग’ के सदस्य गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने एल्विश यादव के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली है.

अमेरिका में ठिकाना, सेलेब्रिटी पर निशाना... यूट्यूबर एल्विश यादव के 3 हमलावर गैंगस्टरों की क्राइम कुंडली
नीरज फरीदपुरिया (सफेद शर्ट) और हिमांशु भाऊ (नीली जैकेट)
  • एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 स्थित आवास के बाहर दो नकाबपोश बदमाशों ने रविवार सुबह गोलियां चलाईं.
  • फायरिंग की जिम्मेदारी 3 गैंगस्टरों नीरज फरीदपुरिया, भाऊ रिटोलिया और राव इंद्रजीत यादव ने ली है.
  • नीरज फरीदपुरिया पलवल का रहने वाला है और वर्तमान में अमेरिका में है, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
नई दिल्‍ली:

YouTubers Elvish Yadav: यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित आवास के बाहर रविवार सुबह दो नकाबपोश हमलावरों ने दो दर्जन से अधिक गोलियां चलाईं. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी, जिसमें दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश घर के बाहर आते और दूर से गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं. कुछ सेकंड बाद, उनमें से एक मैन गेट पर झुका और गोलियां चलाता रहा, फिर दोनों भाग गए.

यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग के मामले में सोशल मीडिया पोस्ट में 3 गैंगस्टरों के नाम लिखे गए हैं. पोस्ट में दावा किया गया है कि फायरिंग 3 लोगों ने करवाई. ये हैं- नीरज फरीदपुरिया, भाऊ रिटोलिया और राव इंद्रजीत यादव. तो आखिर कौन हैं ये गैंगस्टर जो फायरिंग करवा रहे हैं. आखिर राहुल फाजिलपुरिया से क्या है इनका कनेक्शन.

कहां है नीरज फरीदपुरिया?

पहले बात करते हैं नीरज फरीदपुरिया की, जो हरियाणा के पलवल का रहने वाला है. नीरज फरीदपुरिया इस समय अमेरिका में है. उस पर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. नीरज फरीदपुरिया को हरियाणा पुलिस ने 2012 में हुए एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. उसे 2015 में एक हत्या के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. लेकिन उसे पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 2019 में जमानत दे दी थी. 26 जून 2019 को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की फरीदाबाद में  हत्या हुई थी. इस हत्या में नीरज का नाम आया था. इसके बाद नीरज दुबई होते हुए कनाडा भाग गया. इसके बाद नीरज को कनाडा में बम्बिहा गैंग की कमान सौंपी गई. बम्बिहा लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग है. नीरज फिर कनाडा से अमेरिका चला गया. वह अमेरिका से हिमांशु भाऊ गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है.

अपराध की दुनिया का भाऊ

सोशल मीडिया पोस्ट पर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने की जिम्‍मेदारी जिस दूसरे गैंगस्‍टर ने ली है, उसका नाम भाऊ रिटोलिया है. भाऊ रिटोलिया और कोई नहीं खुद हिमांशु भाऊ है. अपराध की दुनिया में उसे भाऊ रिटोलिया भी कहते हैं, क्योंकि वो रोहतक के रिटोली गांव का रहने वाला है. राहुल फाजिलपुरिया पर हमले की पोस्ट में भी उसका नाम था. 

हिमांशु भाऊ का साथी राव इंद्रजीत यादव

एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्‍मेदारी लेने वाला तीसरा शख्‍स है, राव इंद्रजीत यादव. इंद्रजीत यादव भी हरियाणा का रहने वाला है. ये एक बड़ा गैंगस्टर है और अमेरिकी में रहकर हिमांशु भाऊ के लिए काम करता है. हाल ही में रोहतक में उसने एक फाइनेंसर मंजीत की हत्या करवाई थी. खास बात ये है कि राहुल फाजिलपुरिया पर हमले को लेकर जो पोस्ट आया था, उसमें भी उसका नाम था.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ‘भाऊ गैंग' के सदस्य गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने एल्विश यादव के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली है. रिटोलिया ने पोस्ट में लिखा, '..आज एल्विश यादव के घर पर जो गोलियां चलाई गईं, वे हमारी ओर से चलाई गईं थीं. उसने सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देकर कई घर बर्बाद कर दिए हैं. सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले अन्य सोशल मीडिया हस्तियों को गोलियों या कॉल का सामना करना पड़ सकता है.' हालांकि, पुलिस ने पोस्ट में किए गए दावों की कोई पुष्टि नहीं की है. 

YouTubers Elvish Yadav, Neeraj Faridpuriya, Bhau Ritoliya
