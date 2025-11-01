विज्ञापन
पीठ दर्द की समस्या से हैं परेशान? ये आसान योगासन दिलाएंगे मुक्ति

Back Pain: पीठ दर्द आजकल बहुत आम समस्या बन गई है. लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल या गलत मुद्रा में बैठना इसकी मुख्य वजह है. ऐसे में योगासन पीठ दर्द को कम करने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में बहुत मदद करते हैं. 

Back Pain: पीठ के दर्द का रामबाण नुस्खा.

कटिचक्रासन

सबसे पहले कटिचक्रासन है. यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पीठ के तनाव को दूर करता है. ताड़ासन खड़े होकर किया जाता है और पूरे शरीर की मुद्रा सुधारता है. यह रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद करता है और लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है.

वक्रासन

वक्रासन रीढ़ के निचले हिस्से को स्ट्रेच करता है और पीठ दर्द में राहत पहुंचाता है. वहीं, शवासन पूरी तरह शरीर को आराम देता है, मांसपेशियों की थकान दूर करता है और मानसिक तनाव घटाता है.

अर्ध शलभासन 

अर्ध शलभासन पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, इससे कमर दर्द में फायदा मिलता है. पवनमुक्तासन पेट और कमर की मांसपेशियों को आराम देता है और गैस या अपच जैसी परेशानियों में भी मदद करता है.

भुजंगासन

भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ, गर्दन व कंधों की परेशानी कम करता है. मर्कटासन रीढ़ को लचीला बनाता है और शरीर की मजबूती बढ़ाता है.

सेतुबंधासन

सेतुबंधासन कमर के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और पीठ दर्द में तुरंत आराम देता है.

इन सभी योगासनों को नियमित करने से न सिर्फ पीठ दर्द कम होता है, बल्कि शरीर की मुद्रा सही रहती है और ऊर्जा का संचार भी बेहतर होता है. आप हल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे हर आसन करने का प्रयास करें.

योग करते समय सांस पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर योग प्रशिक्षक की मदद लें.

योग के साथ सही खान-पान और थोड़ी हल्की एक्सरसाइज से पीठ दर्द को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

