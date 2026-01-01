Ikkis Box Office Collection Day 1: सिनेमाघरों में रिलीज हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, पहले दिन कमाए इतने रुपये

Ikkis Box Office Collection Day 1: नए साल की पहली बड़ी बॉलीवुड रिलीज 'इक्कीस' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध के नायक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है. अरुण खेत्रपाल भारत के सबसे कम उम्र के परम वीर चक्र विजेता थे, जिन्होंने युद्ध में अद्भुत बहादुरी दिखाई थी. फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है, जो उनका थिएटर डेब्यू है. उनके साथ दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र उनके पिता के रोल में हैं, जबकि जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और सिमर भाटिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

इक्कीस ने कमाए इतने करोड़

मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म देशभक्ति और परिवार की भावनाओं को खूबसूरती से पेश करती है. बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, 'इक्कीस' ने पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन के रूप में लगभग 5.53 करोड़ रुपये की कमाई की है. यह आंकड़ा शुरुआती रिपोर्ट्स पर आधारित है और शाम तक इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. फिल्म की ओपनिंग औसत रही, क्योंकि यह कंटेंट आधारित वार ड्रामा है और बड़े स्टार पावर वाली कॉमर्शियल फिल्मों की तरह नहीं खुली. फिर भी, अच्छे रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ से वीकेंड में कमाई बढ़ने की उम्मीद है.

धर्मेंद्र की परफॉर्मेंस

दर्शकों ने फिल्म की तारीफ की है. कई लोग अगस्त्य नंदा की एक्टिंग को सराह रहे हैं, जो किरदार में पूरी तरह ढल गए लगते हैं. धर्मेंद्र की इमोशनल परफॉर्मेंस को भी दिल छू लेने वाला बताया जा रहा है. जयदीप अहलावत की एक्टिंग हमेशा की तरह दमदार है. निर्देशक श्रीराम राघवन ने युद्ध के दृश्यों को बेहद रियलस्टिक तरीके से फिल्माया है, जो दर्शकों को भावुक कर देता है. कुल मिलाकर, 'इक्कीस' एक सम्मानजनक शुरुआत के साथ आगे बढ़ रही है. अगर फिल्म की कहानी और परफॉर्मेंस दर्शकों को पसंद आती रही, तो यह साल की शुरुआत में एक यादगार फिल्म साबित हो सकती है. बॉक्स ऑफिस पर इसका पूरा प्रदर्शन आने वाले दिनों में साफ होगा.

