विज्ञापन
विशेष लिंक

भूख का न लगना इन बीमारियों का संकेत, जानिए आयुर्वेद की राय

Health Tips: आयुर्वेद में भूख को केवल खाने की इच्छा नहीं माना गया है. इसे पाचन शक्ति का सीधा संकेत कहा गया है.

Read Time: 3 mins
Share
भूख का न लगना इन बीमारियों का संकेत, जानिए आयुर्वेद की राय
Health Tips: भूख न लगना सेहत के लिए खतरा.

Health Tips: अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में यह कहकर बात टाल देते हैं कि आज भूख नहीं है, बाद में खा लेंगे. कभी चाय से काम चला लेते हैं, कभी खाना छोड़ देते हैं और कभी बिना भूख के ही जबरदस्ती खा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार भूख का न लगना कोई छोटी या सामान्य बात नहीं है. यह शरीर का शुरुआती अलार्म होता है, जो यह संकेत देता है कि अंदर कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ रहा है. अगर समय रहते इस संकेत को समझ लिया जाए, तो बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है.

आयुर्वेद में भूख को केवल खाने की इच्छा नहीं माना गया है. इसे पाचन शक्ति का सीधा संकेत कहा गया है. जब अग्नि ठीक होती है, तो समय पर भूख लगती है, खाना अच्छे से पचता है और शरीर को सही ऊर्जा मिलती है. जब भूख कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं लगती, तो इसका मतलब है कि पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है. यह स्थिति आगे चलकर अपच, गैस, भारीपन और थकान जैसी समस्याओं को जन्म देती है.

ये भी पढ़ें- जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं गुंटूर मिर्च, इन लोगों को जरूर करना चाहिए सेवन 

Latest and Breaking News on NDTV

आज की अनियमित जीवनशैली भूख के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बन गई है. कभी देर से खाना, कभी बार-बार कुछ न कुछ खाते रहना, देर रात भारी भोजन करना और तनाव या चिंता में खाना – ये सभी आदतें धीरे-धीरे पाचन को नुकसान पहुंचाती हैं. जब पाचन ठीक से काम नहीं करता, तो भोजन अधपचा रह जाता है. आयुर्वेद इसे 'आम' कहता है, जो शरीर में जमा होकर कई तरह की बीमारियों की नींव रख देता है.

भूख न लगने पर सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं कि जबरदस्ती खाना शुरू कर देते हैं. आयुर्वेद के अनुसार बिना भूख के खाया गया भोजन शरीर के लिए लाभकारी नहीं होता. ऐसा भोजन न तो सही ढंग से पचता है और न ही शरीर को पूरा पोषण देता है. उल्टा इससे पेट में भारीपन, सुस्ती और बेचैनी बढ़ जाती है, जिससे भूख और भी दब जाती है.

भूख और मन का भी गहरा संबंध है. लगातार तनाव, डर, चिंता या उदासी में रहने से भूख अपने आप कम हो जाती है. वहीं भूख न लगने से मन और ज्यादा अस्थिर हो जाता है. इस तरह मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और समस्या बढ़ती चली जाती है. इसलिए आयुर्वेद सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि मन की शांति को भी जरूरी मानता है.

आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर भूख सही है, तो आधा स्वास्थ्य सही है. इसी कारण भूख को लौटाना इलाज की पहली सीढ़ी मानी जाती है. पाचन को जगाने के लिए सरल उपाय भी बताए गए हैं, जैसे भोजन से कुछ समय पहले अदरक, नींबू और सेंधा नमक का हल्का प्रयोग. यह पाचन को सक्रिय करने में सहायक माना जाता है, हालांकि इसे इलाज का विकल्प नहीं समझना चाहिए.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Loss Of Appetite Is A Sign Of These Diseases Know The Opinion Of Ayurveda, Bhookh N Lagna Kis Bimari Ka Sanket, Appetite Tips, Appetite Health Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs,