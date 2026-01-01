विज्ञापन

तृप्ति डिमरी ने सनी देओल की फिल्म में काम करने से स्पिरिट के धांसू फर्स्ट लुक तक की 9 फिल्में, जानें कितनी रहीं हिट

तृप्ति डिमरी का संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. पोस्ट में वो प्रभास की सिगरेट सुलगाती नजर आई हैं. आइए जानते हैं तृप्ति डिमरी का फिल्मी सफर अब तक कैसा रहा है.

Read Time: 4 mins
Share
तृप्ति डिमरी ने सनी देओल की फिल्म में काम करने से स्पिरिट के धांसू फर्स्ट लुक तक की 9 फिल्में, जानें कितनी रहीं हिट
तृप्ति डिमरी का एनिमल से स्पिरिट तक का सफर
नई दिल्ली:

संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म 'स्पिरिट' का फर्स्ट (Spirit Firsr Look) लुक रिलीज हो गया है. पहली जनवरी 2026 को रिलीज हुए इस लुक में प्रभास और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) के अंदाज ने सोशल मीडिया पर जरूर धूम मचाकर रख दी है. लेकिन आप जानते हैं कि  तृप्ति डिमरी को संदीप रेड्डी वांगा की 'एनिमल' (2023) ने ही रातोंरात 'नेशनल क्रश' बना दिया. रणबीर कपूर के साथ उनका सपोर्टिंग रोल इतना वायरल हुआ कि फीस दोगुनी हो गई और बड़े प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई. लेकिन 1 जनवरी 2026 तक देखें तो तृप्ति की थिएट्रिकल फिल्मों की संख्या 9 हो चुकी है (OTT हिट्स बुलबुल और काला को अलग रखते हुए). क्रिटिकली सराही जाने वाली एक्ट्रेस अब मेनस्ट्रीम कॉमेडी और रोमांस में शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनका रिकॉर्ड मिक्स्ड से ज्यादा निराशाजनक लगता है. 'एनिमल' की सफलता के बाद उम्मीदें आसमान छू रही थीं, पर ज्यादातर फिल्में औसत या फ्लॉप रहीं. आइए देखते हैं उनका सफर.

यह भी पढ़ें: 2026 में टूटेंगे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, बॉर्डर 2, धुरंधर 2, दृश्यम 3 और मरदानी 3 समेत सीक्वल की बरसात

तृप्ति डिमरी का डेब्यू

शुरुआत 2017 में 'पोस्टर बॉयज' से हुई, जहां सनी-बॉबी देओल के साथ छोटा रोल था. फिल्म फ्लॉप रही और तृप्ति नोटिस भी नहीं हुईं. फिर 'लैला मजनूं' (2018) में लीड रोल मिला, क्रिटिक्स ने परफॉर्मेंस सराही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. तृप्ति खुद मानती हैं कि फेलियर से डिप्रेशन हुआ. OTT पर 'बुलबुल' (2020) और 'कला' (2022) ने उन्हें खूब तारीफ दिलाई. दोनों गहरे और इमोशनल रोल्स ने अवॉर्ड्स दिलाए. लेकिन थिएट्रिकल कमर्शियल सक्सेस दूर रहा.

Latest and Breaking News on NDTV

एनिमल सबसे बड़ी हिट

2023 में 'एनिमल' ने गेम चेंज किया. सपोर्टिंग रोल के बावजूद तृप्ति की बोल्डनेस और इनोसेंस ने सबको इम्प्रेस किया. फिल्म ब्लॉकबस्टर रही (900+ करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन), लेकिन तृप्ति को नेगेटिविटी और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, 'टॉक्सिक मेल गेज' वाली डिबेट में फंस गईं. फिर 2024 में तीन रिलीज: 'बैड न्यूज' (विक्की कौशल के साथ) हिट रही, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कॉमेडी में तृप्ति फिट नहीं बैठीं. 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' (राजकुमार राव के साथ) एवरेज रही, लेकिन स्क्रिप्ट कमजोर थी और तृप्ति की कॉमिक टाइमिंग पर सवाल उठे. 'भूल भुलैया 3' (कार्तिक आर्यन के साथ) बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन क्रेडिट मुख्य रूप से कार्तिक और फ्रैंचाइजी को गया.

Latest and Breaking News on NDTV

कैसा रहा 2025

2025 में 'धड़क 2' (सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ) रिलीज हुई, जो बड़ी फ्लॉप रही, कमजोर स्क्रिप्ट और सोशल इश्यूज हैंडलिंग की वजह से ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया. 'एनिमल' के बाद तृप्ति ने मेनस्ट्रीम चुन लिया, लेकिन परफॉर्मेंस में वो गहराई मिसिंग लगती है जो बुलबुल-कला में थी. डांसिंग पर ट्रोलिंग ('मेरे महबूब' सॉन्ग) और कॉमेडी टाइमिंग की कमी ने इमेज को ठेस पहुंचाई. 

2026 में तृप्ति डिमरी की फिल्में

साल 2026 में तृप्ति डिमरी की दो फिल्में अभी कतार में हैं. जिसमें शाहिद कपूर के साथ ओ रोमियो और प्रभास के साथ स्पिरिट है. स्पिरिट का पहला लुक 1 जनवरी, 2026 को रिलीज कर दिया गया और इस फर्स्ट लुक की जमकर तारीफ भी हो रहा है और एक बार फिर तृप्ति डिमरी एकदम अनोखे अंदाज में दिख रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

तृप्ति डिमरी की 9 थिएट्रिकल फिल्मों में सिर्फ 3 हिट (एनिमल, बैड न्यूज, भूल भुलैया 3) हैं. लेकिन संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से फैन्स के साथ ही उन्हें जबरदस्त उम्मीदें हैं. अब देखना यह है कि पहले लुक की तरह फिल्म में भी तृप्ति एक्टिंग के कैसे जौहर दिखाती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Spirit First Look, Triptii Dimri, Sandeep Reddy Vanga
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com