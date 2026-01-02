विज्ञापन

यूपी के इन पांच जिलों में बढ़ गईं स्कूलों की छुट्टियां, जानें अब कितने दिन बाद लगेगी क्लास

UP Winter Vacation Extended: यूपी के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ाया जा रहा है, कई जिलों में डीएम ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा बाकी कुछ जिलों में भी विंटर वेकेशन को बढ़ाया जा सकता है.

यूपी में बढ़ गई स्कूलों की छुट्टियां

UP School Closed: देश के तमाम राज्यों में भयंकर सर्दी पड़ रही है और शीतलहर के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है. यूपी में भी तमाम स्कूलों में विंटर वेकेशन हो चुका है, लेकिन अब मौसम को देखते हुए इस छुट्टी को बढ़ाया जा रहा है. यूपी के कई जिलों में विंटर वेकेशन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर डीएम की तरफ से आदेश भी जारी हो चुके हैं. आइए जानते हैं कि यूपी के किन जिलों में छुट्टियों को बढ़ाया गया है और अब कितने दिन बाद स्कूलों को खोला जाएगा. 

इन पांच जिलों में बंद रहेंगे स्कूल

शीतलहर को देखते हुए यूपी के पांच जिलों में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी को बढ़ाया गया है. कानपुर, आगरा, शामली, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में ये छुट्टियां बढ़ाई गई हैं. हालांकि एक या दो दिन ही छुट्टियों को बढ़ाया गया है. डीएम की तरफ से जारी किया गया आदेश सभी स्कूलों पर लागू होगा. 

  • शामली में अब स्कूलों को चार जनवरी को खोला जाएगा.
  • कानपुर, आगरा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में स्कूल अब तीन जनवरी को खुलेंगे. 

14 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल

कक्षा 8 तक के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को पहले ही 14 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया था, छोटे बच्चों को शीतलहर से बचाने के लिए ऐसा किया गया. यानी अब उनका स्कूल 15 जनवरी को ही खुलेगा. इस दौरान कुछ शिक्षकों को परीक्षाओं की तैयारी और बाकी काम के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है. 

नोएडा में भी जारी हो सकता है आदेश

नोएडा में भी तमाम स्कूल विंटर वेकेशन में जा चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यहां भी छुट्टियों को कुछ दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल यहां स्कूल 4 जनवरी तक बंद हैं. नोएडा के अलावा यूपी के बाकी जिलों में भी मौसम की मार के चलते ऐसे आदेश जारी हो सकते हैं. 

