विज्ञापन
विशेष लिंक

Digital Detox क्या है, क्यों लोगों को पड़ रही है इसकी जरूरत, जानिएं इस ट्रेंड का असल मतलब

Digital Detox: आप भी सुबह उठते ही फोन उठाते हैं और रात को सोने से पहले हाथ में मोबाइल रहता है तो आपको जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स की, क्योंकि आपकी ये आदत आपको अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
Digital Detox क्या है, क्यों लोगों को पड़ रही है इसकी जरूरत, जानिएं इस ट्रेंड का असल मतलब
Digital Detox Kya hai | डिजिटल डिटॉक्स क्या है?

Digital Detox: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाना और रात को सोने से पहले आखिरी बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हमारी आदत बन गई है. इसकी वजह से लोगों को तनाव, चिंता, नींद की कमी और ध्यान भटकने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. डिजिटल डिटॉक्स का मतलब होता है कुछ समय के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहना. इसका उद्देश्य है दिमाग और शरीर को स्क्रीन से ब्रेक देना ताकि व्यक्ति खुद से और अपने आसपास की दुनिया से दोबारा जुड़ सके.

यह ट्रेंड खासकर युवाओं और कामकाजी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि यही वर्ग दिनभर फोन, कंप्यूटर और ऑनलाइन मीटिंग्स में सबसे ज्यादा समय बिताता है. लंबे समय तक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहने से आंखों में जलन, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं बढ़ती हैं. लगातार आने वाले नोटिफिकेशन और मैसेज दिमाग को आराम नहीं लेने देते. सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने की आदत से तनाव और आत्मविश्वास की कमी भी बढ़ती है. रात में मोबाइल देखने से नींद की गुणवत्ता खराब होती है, जिससे अगले दिन सुस्ती और चिड़चिड़ापन महसूस होता है.

ये भी पढ़ें: बार बार मुंह सूखना किस विटामिन की कमी का संकेत है?

डिजिटल डिटॉक्स इन सभी समस्याओं से राहत पाने का एक आसान तरीका है. जब आप कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाते हैं, तो मन शांत होता है, ध्यान केंद्रित रहता है और परिवार व दोस्तों के साथ संवाद बेहतर होता है. यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है.

अगर आप भी डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो छोटे कदमों से शुरुआत करें. जैसे दिन में कुछ घंटों के लिए मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें. भोजन करते समय फोन को दूर रखें. सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का इस्तेमाल बंद कर दें. सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह ब्रेक लें. प्रकृति में समय बिताएं, किताबें पढ़ें, योग या ध्यान करें. डिजिटल युग में तकनीक से पूरी तरह दूरी बनाना शायद संभव नहीं, लेकिन उस पर नियंत्रण जरूर रखा जा सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Digital Detox, Benefits Of A Digital Detox, Digital Detox Kaise Karte Hai, Digital Detox Kitne Din Ka Hota Hai, Digital Detox Kab Karna Chaiye
Get App for Better Experience
Install Now