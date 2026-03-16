ओडिशा: हॉस्पिटल के ICU में लगी भीषण आग, 10 मरीजों की मौत, 11 स्टाफ मेंबर्स बुरी तरह जख्मी

ओडिशा के कटक स्थित सरकारी SCB मेडिकल कॉलेज में सोमवार तड़के हुए भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 11 अस्पताल कर्मचारियों को गंभीर रूप से घायल मरीजों को बचाते समय झुलसने की चोटें आईं हैं. घटना अस्पताल के ट्रॉमा केयर विभाग की ICU में रात 2:30 से 3:00 बजे के बीच हुई, जहां गंभीर रोगियों का इलाज चल रहा था.

#WATCH | Odisha: A fire broke out at Trauma Care ICU of S.C.B. Medical College and Hospital in Cuttack. Fire brigade present at the spot for firefighting operations. Visuals from the spot. More details awaited. pic.twitter.com/KZVF5wOy4V — ANI (@ANI) March 16, 2026

फायर सर्विस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई

आग लगते ही फायर सर्विस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और लंबे अभियान के बाद आग पर काबू पाया गया. अस्पताल स्टाफ, पुलिस और मरीजों के परिजनों की मदद से ICU में भर्ती मरीजों को सुरक्षित अन्य वार्डों में शिफ्ट किया गया. इसके बाद भी कई मरीजों की स्थिति गंभीर होने के कारण हालात बिगड़ते गए.

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CM माझी पहुंचे अस्पताल, शॉर्ट-सर्किट की आशंका

सूचना मिलते ही ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग अस्पताल पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट-सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है. उन्होंने बताया कि कुल 23 मरीजों को अन्य विभागों में शिफ्ट किया गया, जिनमें से 7 मरीजों की मौत ट्रांसफर के दौरान, जबकि 3 की बाद में मौत हुई.

मृतकों के परिजनों को 25 लाख सहायता राशि का ऐलान

मुख्यमंत्री माझी ने अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए. उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवज़े की घोषणा की है.

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न्यायिक जांच के आदेश

घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं, ताकि आग लगने की वास्तविक वजह और जिम्मेदारियों का पता चल सके.