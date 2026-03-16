राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है. इनमें बिहार की 5, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटें शामिल हैं. मतदान सुबह 11 बजे से शुरू होगा और नतीजे भी आज शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे. देशभर में इस बार राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं.

तीन राज्यों में टक्कर, 26 सीटों पर निर्विरोध चुनाव

शरद पवार, रामदास अठावले, अभिषेक मनु सिंघवी, थंबी दुरई, विनोद तावड़े और बाबुल सुप्रियो सहित कई बड़े नेताओं को पहले ही निर्विरोध राज्यसभा भेजा जा चुका है. लेकिन बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है.

बिहार: पांचवीं सीट पर सस्पेंस जारी

बिहार में JDU और BJP के चार उम्मीदवारों- नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन और शिवम कुमार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। असली जंग पांचवीं सीट पर है, जहां NDA के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन समर्थित एडी सिंह आमने‑सामने हैं.

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पांचवीं सीट पर महागठबंधन भी टक्कर में

महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं. जीत के लिए 41 वोट चाहिए. AIMIM के सभी 5 और BSP का 1 वोट मिलने की उम्मीद से उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है.

NDA की रणनीति

NDA को उम्मीद है कि महागठबंधन के कम से कम तीन विधायक क्रॉस-वोटिंग कर सकते हैं. कांग्रेस के छह विधायकों और BSP विधायक पर भी नजर है. इस सीट का फैसला पूरी तरह क्रॉस-वोटिंग पर निर्भर करेगा.

ओडिशा में BJP और BJD बराबरी पर

ओडिशा की चार सीटों पर भी दिलचस्प समीकरण बने हुए हैं. उम्मीद है कि BJP और BJD दो‑दो सीटें जीत सकती हैं.

ओडिशा में BJP की स्थिति

ओडिशा विधानसभा में भाजपा के पास 79 विधायक हैं और तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है. इससे दो सीटें उसके खाते में लगभग तय हैं. तीसरे उम्मीदवार के लिए भाजपा को 8 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी.

BJD का समीकरण

वहीं बीजू जनता दल को 48 विधायकों के साथ उसकी एक सीट पक्की मानी जा रही है. अगर कांग्रेस (14) और CPM (1) का समर्थन जोड़ दिया जाए तो पार्टी एक और सीट जीत सकती है. चौथी सीट पर BJP समर्थित दिलीप रे और BJD के बीच मुकाबला है.

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हरियाणा: निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़ाई भाजपा की चुनौती

हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं. BJP के पास 48 विधायक हैं, जबकि INLD के दो और तीन निर्दलीय विधायक भी उसे समर्थन देते हैं. ऐसे में उसके पास कुल 53 वोट हैं. संजय भाटिया की जीत तय मानी जा रही है, जिसके बाद BJP के पास 22 वोट शेष बचेंगे. कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और उसका प्रत्याशी करमवीर बोध आसानी से जीत हासिल कर लेगा. लेकिन निर्दलीय सतीश नांदल के मैदान में उतरने से चुनाव रोमांचक हो गया है. उन्हें जीतने के लिए नौ अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी, जो कांग्रेस के क्रॉस-वोटिंग के बिना संभव नहीं है. इसी आशंका में कांग्रेस अपने 31 विधायकों को शिफ्ट कर चुकी है.

फैसला आज शाम तक

बिहार, ओडिशा और हरियाणा में हुए मतदान के बाद आज शाम तक नतीजे आ जाएंगे. सभी दलों की उम्मीदें क्रॉस-वोटिंग पर टिकी हैं, इसलिए कई सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे आने की संभावना है.

