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विराट कोहली- रोहित शर्मा के टेस्ट रिटारयमेंट में मैनेजमेंट से हुई 'गलती'? गौतम गंभीर के बयान ने चौंकाया

Gautam Gambhir on Relation With Virat Kohli Rohit Sharma: विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के रिश्तों पर रह-रहकर बात होती है. भले ही तीनों दिग्गज इस पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन सवाल उठते रहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में रोहित-विराट के रहने से गंभीर सहज नहीं है

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विराट कोहली- रोहित शर्मा के टेस्ट रिटारयमेंट में मैनेजमेंट से हुई 'गलती'? गौतम गंभीर के बयान ने चौंकाया
Gautam Gambhir Statement on Relation With Virat Kohli Rohit Sharma

Gautam Gambhir on Relation With Virat Kohli Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने संकेत दिया कि हो सकता है उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ अपने रिश्तों को उस तरह से न संभाला हो जैसा वह चाहते थे. गंभीर की कोचिंग के पहले ही साल में इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, ऐसी कई रिपोर्टें सामने आई थीं, जिनमें गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच संभावित अनबन की ओर इशारा किया गया था. जब गंभीर से विराट और रोहित के साथ उनके रिश्तों को लेकर मीडिया में चल रही रिपोर्टों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि वह भी एक 'इंसान' हैं और उन्हें भी 'गलतियां करने' की छूट मिलनी चाहिए.

रेवस्पोर्ट्स पर गौतम गंभीर से सवाल हुआ था,"आपने ट्वीट किया है कि लोग आपके खिलाड़ियों को आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ इसी तरह की बात. साफ तौर पर, इसका इशारा विराट और रोहित की तरफ है. ट्रोल्स, बाहर का शोर-शराबा और ये सब. इस बारे में बहुत बातें हो रही हैं. आप लोग एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं. आप भारत के लिए मैच जीत रहे हैं. आप इन सब चीज़ों से कैसे निपटते हैं? कि हेड कोच किसी सीनियर खिलाड़ी के खिलाफ हैं - जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा. ज़ाहिर है, इस बात का दबाव तो होता ही होगा." 

गौतम गंभीर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके ड्रेसिंग रूम में ईमानदारी और नीयत हमेशा से सबसे अहम रही है और वह सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं. गंभीर ने कहा,"हां, मैं इंसान हूं और मुझे भी गलतियां करने की इजाज़त होनी चाहिए. ठीक किसी और की तरह, खिलाड़ियों को भी गलतियां करने की इजाज़त मिलनी चाहिए. पिछले 18 महीनों में मैंने ज़रूर कुछ गलतियां की होंगी. मैं इससे पीछे नहीं हटता, लेकिन मैंने हमेशा एक बात पर यकीन किया है. सही इरादे के साथ लिया गया गलत फ़ैसला मंज़ूर है, लेकिन गलत इरादे के साथ लिया गया गलत फ़ैसला उस ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है."

गौतम गंभीर ने आगे कहा,"मेरे लिए यह बहुत सीधा है. जब तक मैं हर काम ईमानदारी से कर रहा हूं, जब तक मैं उस ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर किसी के प्रति ईमानदार रह सकता हूं, सिर्फ़ एक-दो लोगों के प्रति नहीं, बल्कि मालिश करने वाले से लेकर असिस्टेंट कोच तक, हर किसी के प्रति-और जब तक मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे बात कर सकता हूं, मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी के साथ सही काम कर रहा हूं. और यही वह बात है जिसके साथ मैं जी सकता हूं; यही वह बात है जिसका मैं आपसे वादा कर सकता हूं. पिछले 18 या 20 महीनों में मेरा कार्यकाल चाहे जितना भी रहा हो, मुझे लगता है कि यही वह चीज़ है जिसके साथ मैं सुकून से जी सकता हूं."

गंभीर और कोहली के बीच तनाव की अफ़वाहें कई सालों से चल रही हैं. IPL के दौरान दोनों के बीच मैदान पर तीखी बहसें हुई थीं. सबसे ताज़ा मामला 2023 का है, जब गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर थे और कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रहे थे. इस वजह से कई फैंस को यह लगने लगा कि दोनों के बीच की यह प्रतिद्वंद्विता मैदान के बाहर भी जारी है.

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