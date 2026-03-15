पुराने कपड़ों के मिलेंगे हजारों रुपये, बर्तन वाले को देने की नहीं जरूरत, भारत में शुरू हुए 3 पोर्टल

आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी मम्मी पुराने कपड़ों को संभाल कर रखती है और फिर बर्तन वाले को देकर कुछ भी छोटा-बड़ा बर्तन ले लेती हैं, लेकिन अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है. अगर, आप घर में ऐसा होता है तो उसे तुरंत रोकें, क्योंकि अब पुराने कपड़ों से आपको हजारों रुपये मिल सकते हैं. अब पुराने कपड़ों को बर्तन वाले को औने-पौने दाम में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए पोर्टल्स के जरिए आप उनसे हजारों रुपये कमा सकते हैं. इन पोर्टल्स पर पुराने कपड़ों को रीसायकल या रिसेल (resale) किया जाता है, जिससे अच्छी कीमत मिलती है. चलिए आपको बताते हैं ऐसे कौन से पोर्टल हैं.

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इन नए पोर्टल्स पर मिलेंगे हजारों रुपये

इन नए पोर्टल्स Freeup, Gletot और Etashee जैसे री-कॉमर्स (Re-commerce) पोर्टल पुराने फैशन, बैग्स और एक्सेसरीज को बेचने की सुविधा दे रहे हैं. ये ऐप्स फटे-पुराने नहीं, बल्कि अच्छी स्थिति वाले कपड़ों को सीधे ग्राहकों तक बेचकर पैसे कमाने का मौका देते हैं. इन पोर्टल पर आप आसानी से अपने पुराने कपड़े देकर अच्छे पैसे ले सकते हैं.



स्मार्ट बाजार एक्सचेंज- आप अपने पुराने कपड़े और अखबार यहां ला सकते हैं और प्रति किलो के हिसाब से एक्सचेंज कूपन पा सकते हैं, जिसे खरीदारी में इस्तेमाल किया जा सकता है.



Freeup, Gletot, Etashee- ये प्लेटफॉर्म री-सेल (Resale) के लिए हैं. आप अपने कपड़ों की फोटो डालकर उन्हें इन पोर्टल्स पर लिस्ट कर सकते हैं और सीधे पैसे कमा सकते हैं.

अच्छी कीमत- पुरानी साड़ियों या ब्रांडेड कपड़ों की अच्छी कीमत मिल सकती है.

पर्यावरण सुरक्षा- इससे कपड़ों का लैंडफिल में जाना कम होता है और रीसायकल को बढ़ावा मिलता है.

इन तीनों पोर्टल Freeup, Gletot और Etashee में से आप किसी पर भी अपने कपड़ों की डिटेल डाल सकते हैं. कपड़ों की डिटेल डालने के बाद कपड़े लेने खुद आपके घर कोई आएगा, कपड़े लेगा और तुरंत पैसे देगा. बस इतना सिंपल प्रोसेस है. इसके लिए आपको बर्तन वाले की तरह किसी तरह की मोलतोल करने के जरूरत नहीं पड़ेगी.