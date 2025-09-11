आज क्या बनाऊं: महालक्ष्मी व्रत में प्रसाद से लेकर थाली तक, स्वाद और परंपरा से जुड़ी दो खास रेसिपी, फटाफट नोट करें रेसिपी

Mahalakshmi Vrat Special: भारत में त्योहार और व्रत न केवल धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं, बल्कि घरों में बनने वाले खास व्यंजन भी इनके महत्व को और बढ़ा देते हैं. भाद्रपद मास में आने वाला महालक्ष्मी व्रत, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और सुख-समृद्धि की कामना से रखा जाता है. इस व्रत में महिलाएं व्रत-पूजन के साथ-साथ ऐसे खास पकवान भी बनाती हैं, जो स्वाद और परंपरा दोनों का संगम होते हैं. आज हम आपको दो आसान और खास रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिन्हें महालक्ष्मी व्रत पर खास तौर पर बनाया जाता है.

महालक्ष्मी व्रत के लिए भोग रेसिपीज- (Bhog Recipes For Mahalakshmi Vrat)

1. नारियल के लड्डू-

नारियल के लड्डू बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए और इसे बनाने की विधि क्या है, आपको बताते हैं.

सामग्री:

ताजा नारियल का बुरादा – 2 कप

दूध – 1 कप

चीनी – 1 कप

घी – 2 चम्मच

इलायची पाउडर – ½ चम्मच

सूखे मेवे – बारीक कटे हुए

नारियल लड्डू बनाने की विधि- कढ़ाई में घी गर्म करें और नारियल का बुरादा हल्का सा भून लें. इसमें दूध डालकर धीमी आंच पर पकाएं. जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तब चीनी डालें और लगातार चलाते रहें. मिश्रण गाढ़ा होकर कढ़ाई छोड़ने लगे तो इलायची पाउडर और मेवे डालें. हल्का ठंडा होने पर मिश्रण के छोटे-छोटे लड्डू बना लें.

परोसने का तरीका-

इन नारियल लड्डुओं को महालक्ष्मी माता को भोग लगाकर परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. यह रेसिपी न केवल बनाने में आसान है बल्कि पौष्टिक और लंबे समय तक सुरक्षित भी रहती है.

2. साबूदाना खिचड़ी-

सामग्री:

साबूदाना – 1 कप (धोकर करीब 3-4 घंटे भिगोया हुआ)

आलू – 2 उबले और कटे हुए

मूंगफली – 2 चम्मच (भुनी और दरदरी पिसी हुई)

हरी मिर्च – 2 बारीक कटी हुई

जीरा – 1 चम्मच

घी या तेल – 2 चम्मच

सेंधा नमक – स्वादानुसार

हरा धनिया – सजावट के लिए



विधि- कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें जीरा तड़काएं. अब हरी मिर्च और आलू डालकर थोड़ी देर भूनें. फिर भीगा हुआ साबूदाना डालें और अच्छे से मिलाएं. इसमें सेंधा नमक और पिसी हुई मूंगफली डालें. धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं. हरे धनिये से सजाकर गरमा-गरम परोसें.



महालक्ष्मी व्रत पर बनाए जाने वाले पकवान परंपरा और स्वाद दोनों को जोड़ते हैं. नारियल लड्डू जहां मिठास का प्रतीक हैं, वहीं साबूदाना खिचड़ी ऊर्जा और तृप्ति देती है. माना जाता है कि इन व्यंजनों को माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि और आनंद का वातावरण बना रहता है.

