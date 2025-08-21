विज्ञापन
रातों की नींद उड़ाने वाली आदतें, सिर्फ मोबाइल नहीं, ये 5 कारण भी हैं जिम्मेदार

Neend Na Aane Ke Karan: आजकल कम नींद या नींद न आने की दिक्कत ने सभी को परेशान कर रखा है. क्या वाकई सिर्फ स्क्रीन ही हमारी नींद की दुश्मन है? या इसके पीछे और भी वजहें हैं? चलिए जानते हैं नींद न आने की वजहें.

Sleep Disturbance Causes: क्या वाकई सिर्फ स्क्रीन ही हमारी नींद की दुश्मन है?

Raat Ko Neend Kyun Nahi Aati?: नींद न आना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. ये हमारी खराब लाइफस्टाइल, सोने के गड़बड़ रूटीन और रोज के कुछ बुरी आदतों का नतीजा है, जिनमें देर रात सोना, सुबह देर से उठना, कम सोना या बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम. लेकिन क्या नींद न आने के पीछे सिर्फ यही कारण हैं? आजकल बहुत से लोग रात को देर तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देखते हैं. फिर शिकायत करते हैं कि नींद नहीं आती या नींद पूरी नहीं होती. लेकिन, क्या वाकई सिर्फ स्क्रीन ही हमारी नींद की दुश्मन है? या इसके पीछे और भी वजहें हैं? चलिए जानते हैं नींद न आने के क्या कारण हैं.

स्क्रीन की वजह से नींद क्यों खराब होती है?

ब्लू लाइट का असर: मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (Blue Light) हमारे दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है. इससे शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन कम बनने लगता है, जो नींद लाने में मदद करता है.
दिमाग का एक्टिव रहना: जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या वीडियो देखते हैं, तो हमारा दिमाग एक्टिव रहता है. इससे सोने का मूड नहीं बनता.
स्क्रीन टाइम की आदत: कई लोग रात को सोने से पहले फोन देखना अपनी आदत बना लेते हैं. यह आदत धीरे-धीरे नींद के पैटर्न को बिगाड़ देती है.

लेकिन क्या सिर्फ स्क्रीन ही जिम्मेदार है? नींद न आने के कारण

1. तनाव और चिंता

अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो दिमाग शांत नहीं होता. बार-बार वही बातें सोचते रहना नींद को दूर भगा देता है.

2. इर्रेगुलर रूटीन

अगर रोज सोने और उठने का समय अलग-अलग होता है, तो शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती है. इससे नींद आने में दिक्कत होती है.

3. कैफीन और चाय-कॉफी

रात को चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक पीने से नींद में बाधा आती है. इनमें मौजूद कैफीन दिमाग को जगाए रखता है. अगर आप रात में चाय-कॉफी पीने वाले हैं तो सावधान हो जाएं.

4. हैवी मील लेना

रात को बहुत ज्यादा या मसालेदार खाना खाने से पेट भारी हो जाता है. इससे नींद में खलल पड़ता है. इसलिए रात को हल्का खाने की सलाह दी जाती है.

5. फिजिकल एक्टिविटी की कमी

अगर दिनभर शरीर को कोई मेहनत नहीं मिली, तो थकान महसूस नहीं होती और नींद भी नहीं आती. इसलिए डेली फिजिकल एक्टिविटीज करना जरूरी है.

अच्छी नींद के लिए क्या करें? (What To Do To Get Good Sleep?)

  • सोने से कम से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बना लें.
  • रोज एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें.
  • हल्का और जल्दी रात का खाना खाएं.
  • दिन में थोड़ी एक्सरसाइज या वॉक करें.
  • सोने से पहले किताब पढ़ें या मेडिटेशन करें

स्क्रीन नींद खराब करने का एक बड़ा कारण है, लेकिन अकेला नहीं. तनाव, रूटीन, खानपान और आदतें भी नींद पर असर डालती हैं. अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं, तो सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, अपनी पूरी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

