यूरिक एसिड को शरीर से निचोड़कर बाहर निकाल देगा इस चीज का पानी, जान लें इस्तेमाल करने का तरीका

Coriander Leaves Water For Uric Acid | Uric Acid Kaise Kam Kare: अनहेल्दी खानपान और बिगड़ती लाइफस्टाइल की वजह से आजकल यूरिक एसिड बढ़ना एक आम समस्या बन गई है. इससे जोड़ों में दर्द, सूजन और चलने-फिरने में परेशानी होने लगती है. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो यह गठिया (Arthritis) जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है. लेकिन, अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू उपायों (Home Remedies) से यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है. यहां हम एक चीज ऐसी चीज के पानी के बारे में बात कर रहे हैं, जो यूरिक एसिड को शरीर से निचोड़कर बाहर निकालने में मदद कर सकता है वह है धनिया के पत्तों का पानी. अगर आप यूरिक एसिड की समस्या (Uric Acid Problem) से परेशान हैं, तो धनिया के पत्तो का पानी एक सरल और असरदार उपाय हो सकता है. यह न सिर्फ यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, बल्कि शरीर को अंदर से साफ भी करता है. यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने का आसान उपाय.

यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने का आसान उपाय (Home Remedies To Flush Uric Acid From The Body)

धनिया की पत्तियों का पानी कैसे करता है कमाल?

धनिया के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफाइंग गुण शरीर से टॉक्सिन और एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इसमें मौजूद विटामिन सी, कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों और जोड़ो को मजबूत बनाते हैं. इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी कारगर माना जाता है.

यह भी पढ़ें: पेट का मोटापा घटाने के लिए रोज सुबह खाली पेट पीनी चाहिए ये चीज, 1 महीने में दिखने लगेगा फर्क

धनिया की पत्तियों का पानी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

धनिया के पत्तों का पानी बनाने का तरीका (How To Make Coriander Leaves Water)

सबसे पहले एक मुट्ठी ताजे हरे धनिये के पत्ते लें.

इन्हें अच्छी तरह धो लें ताकि मिट्टी या कीटनाशक हट जाएं.

अब एक पैन में 2 गिलास पानी डालकर गर्म करें.

पानी उबलने लगे तो इसमें धनिये के पत्ते डाल दें.

इसे 7-8 मिनट तक उबालें.

अब पानी को छानकर गुनगुना ही पिएं.

आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा और डिटॉक्स असर भी दोगुना होगा.

कब और कैसे पिएं?

सुबह खाली पेट गुनगुना धनिया पानी पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद है.

दिन में एक बार नियमित रूप से इसका सेवन करें.

लगातार 10-15 दिन तक इसका सेवन करने से यूरिक एसिड लेवल में सुधार देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: पानी में ये 2 चीज मिलाकर कभी नहीं पीना चाहिए, पाचन तंत्र खराब होगी ही, गंभीर बीमारियों का भी खतरा

धनिया की पत्तियों का पानी पीने के अन्य फायदे

शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक निकालकर सूजन कम करता है.

किडनी की सफाई में मदद करता है.

वजन घटाने में सहायक है.

त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है.

इन सावधानियों को जरूर अपनाएं:

अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करें.

ज्यादा मात्रा में धनिया पानी पीना भी नुकसान कर सकता है, इसलिए दिन में 1 कप से ज्यादा न पिएं.

यह घरेलू उपाय है, लेकिन अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो दवा और डॉक्टर की सलाह भी जरूरी है.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)