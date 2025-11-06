विज्ञापन
ये 5 हेल्दी फूड्स आपकी नींद खराब कर सकते हैं, खाने से पहले देख लें समय और मात्रा पर रखें कंट्रोल

Sleep Disturbing Foods: कई बार हम अनजाने में ऐसे फूड्स रात को खा लेते हैं जो पाचन में भारी होते हैं या शरीर को एक्टिव कर देते हैं, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है. आइए जानते हैं ऐसे 5 हेल्दी फूड्स के बारे में.

Sleep Disturbing Foods: हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी खाना मतलब सेहतमंद जीवन. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ हेल्दी फूड्स ऐसे भी होते हैं जो अगर गलत समय पर या ज्यादा मात्रा में खा लिए जाएं, तो आपकी नींद को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं? जी हां, अच्छी नींद सिर्फ तनाव से नहीं, बल्कि आपके खाने-पीने की आदतों से भी जुड़ी होती है. नींद हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि पौष्टिक खाना. लेकिन, कई बार हम अनजाने में ऐसे फूड्स रात को खा लेते हैं जो पाचन में भारी होते हैं या शरीर को एक्टिव कर देते हैं, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है. आइए जानते हैं ऐसे 5 हेल्दी फूड्स के बारे में जो आपकी नींद में खलल डाल सकते हैं, अगर आपने समय और मात्रा का ध्यान नहीं रखा.

1. क्रूसीफेरस सब्ज़ियां (ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी)

ये सब्ज़ियां फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, लेकिन रात को खाने पर ये पाचन में समय लेती हैं. इनमें मौजूद फाइबर गैस और ब्लोटिंग का कारण बन सकता है, जिससे नींद में परेशानी होती है. बेहतर है कि इन्हें दिन में खाएं, रात को नहीं.

2. खट्टे फल और जूस (संतरा, मौसंबी, नींबू पानी)

विटामिन सी से भरपूर ये फल इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है. रात को लेने से एसिडिटी और सीने में जलन हो सकती है, जिससे नींद टूट सकती है. इन्हें सुबह या दोपहर में लेना ज्यादा फायदेमंद होता है.

3. नट्स (बादाम, अखरोट, काजू)

नट्स में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये कैलोरी में भी हाई होते हैं. ज्यादा मात्रा में खाने से पेट भारी लग सकता है और नींद में बाधा आ सकती है. अगर खाना ही है तो 4-5 बादाम या 1 अखरोट पर्याप्त है, वो भी सोने से 1-2 घंटे पहले.

4. पालक

पालक आयरन और फाइबर का अच्छा स्रोत है, लेकिन इसमें ऑक्सालेट्स होते हैं जो पाचन में दिक्कत कर सकते हैं. रात को पालक खाने से गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है. इसे दिन के समय खाना बेहतर होता है.

5. डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट को हेल्दी माना जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. लेकिन, इसमें कैफीन और थियोब्रोमाइन जैसे तत्व होते हैं जो दिमाग को एक्टिव कर देते हैं. रात को खाने से नींद आने में देर हो सकती है.

हेल्दी फूड्स भी अगर गलत समय पर या ज्यादा मात्रा में खाए जाएं तो नुकसान कर सकते हैं. रात का खाना हल्का, सुपाच्य और समय पर होना चाहिए (कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले) ताकि नींद अच्छी आए और अगला दिन तरोताजा शुरू हो.

अगर आप भी अच्छी नींद चाहते हैं, तो इन हेल्दी फूड्स को रात में खाने से पहले दो बार सोचें, क्योंकि सेहत सिर्फ खाने से नहीं, सही समय पर खाने से बनती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

