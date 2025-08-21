विज्ञापन
बालों को नेचुरली लंबा, घना और मजबूत बनाने के लिए खाएं ये 7 चीजें, Hair Fall भी रुकेगा जल्दी

Hair Growth Diet: कुछ देसी फूड्स अक्सर ताजा, कम प्रोसेस्ड और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें खाने से बाल प्राकृतिक रूप से मजबूत, घने और चमकदार बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

Foods For Hair Growth: कुछ फूड्स बालों को बढ़ाने और मजबूत बनाने में मददगार हैं.

Foods For Hair Growth | Balo Ko Lamba Kaise Kare: डाइट में बदलाव आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है. क्योंकि, हेयर ग्रोथ और मजबूती काफी हद तक हमारे द्वारा लिए जाने वाले पोषक तत्वों पर निर्भर करती है. बाल मेनली केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए पर्याप्त प्रोटीन से भरपूर फूड्स खाने से बालों को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने में मदद मिल सकती है. बायोटिन, विटामिन ई, विटामिन डी, जिंक और आयरन जैसे विटामिन और मिनरल्स स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने, बालों का टूटना कम करने और हेयर ग्रोथ में तेजी लाने में मदद करते हैं. अलसी, अखरोट और फैटी फिश जैसी चीजें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी बालों के रोमछिद्रों को पोषण देते हैं और बालों को चमकदार बनाए रखते हैं. जब शरीर को पोषक तत्वों का सही संतुलन मिलता है, तो यह बालों की मोटाई बढ़ा सकता है, बालों का झड़ना कम कर सकता है और बालों की क्वालिटी में सुधार कर सकता है.

कुछ देसी फूड्स खासतौर से हेयर हेल्थ को बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि वे नेचुरल प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं जो स्कैल्प को पोषण देते हैं और बालों को भीतर से मजबूत बनाते हैं. इंडियन डाइट में दालें, पत्तेदार सब्जियां, नट्स और बीज जैसे कई पौष्टिक चीजें शामिल होती हैं जो हेयर ग्रोथ और चमक के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं.

उदाहरण के लिए आयरन और प्रोटीन से भरपूर फूड्स बालों का झड़ना कम कर सकते हैं, जबकि ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स बालों के रोमछिद्रों को हेल्दी रखते हैं. देसी फूड्स अक्सर ताजा, कम प्रोसेस्ड और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें नियमित रूप से खाने से प्राकृतिक रूप से मजबूत, घने और चमकदार बाल बनाए रखने में मदद मिल सकती है. इस लेख में हम देसी फूड्स की एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं जिन्हें आप अपने बालों को बेहतर बनाने के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए खाएं ये फूड्स (Eat These Foods To Increase Hair Growth)

1. आंवला

आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का एक भंडार है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है, टूटने को कम करता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है. आंवले का नियमित सेवन या उपयोग स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करता है.

2. करी पत्ता

आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए, बी, सी और ई से भरपूर करी पत्ता डैमेज बालों के रोमछिद्रों की मरम्मत और नेचुरल कलर को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे समय से पहले सफेद होना रुकता है.

3. मेथी के बीज

मेथी के बीज प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन से भरपूर होते हैं, जो बालों के रोमछिद्रों को पोषण देते हैं, बालों का पतला होना कम करते हैं और बालों में चमक लाते हैं. ये रूसी और रूखेपन से प्रभावी रूप से निपटने के लिए जाने जाते हैं.

4. पालक

आयरन, फोलेट और विटामिन सी से भरपूर पालक स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, हेल्दी हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है और आयरन की कमी से होने वाले बालों के झड़ने को रोकता है.

5. नारियल

नारियल, तेल के रूप में या कच्चा, एक पारंपरिक देसी भोजन है जो अपने हेल्दी फैट और लॉरिक एसिड के कारण स्कैल्प को गहराई से पोषण देता है, जड़ों को मजबूत करता है और टूटने से बचाता है.

6. तिल

तिल के बीज जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो स्कैल्प के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बालों को मजबूत, चमकदार और लचीला बनाने में मदद करते हैं.

7. चना

चना (काले चने) में प्लाट बेस्ड प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी6 होता है, जो मजबूत और घने बालों के लिए जरूरी हैं और बालों को पतला होने से रोकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

