IND vs NZ: विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए सबसे तेज 28 हजार रन, टूटा सचिन-संगाकारा का 'महारिकॉर्ड'

Virat Kohli World Record Of Fastest 28 Thousand Internation Runs: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में जैसे ही 25 रन पूरे किए, वैसे ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज़ बन गए. विराट कोहली ने यह मुकाम सबसे कम (624 पारियों) में हासिल किया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इसके साथ ही विराट ने अपनी पारी के दौरान 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इस दौरान विराट के बल्ले से कुल 6 चौके आये. उन्होंने अप तक 309 वनडे मैचों में 14,600 रन का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें 53 शतक और 77 अर्धशतक शामिल हैं.

28,000 इंटरनेशनल रन और टूट गया सचिन-संगाकारा का रिकॉर्ड

अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 से अधिक रन सिर्फ दो खिलाड़ियों ने बनाए थे, महान सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा. सचिन तेंदुलकर ने सबसे कम पारियों में इस मुकाम को हासिल किया था और 644 बार बल्लेबाज़ी करते हुए 28,000 रन पूरे किए और अपने करियर में कुल 782 पारियों में 34,357 रन बनाए.

वहीं कुमार संगकारा ने अपने करियर की आखिरी पारी में 28,000 रन का आंकड़ा छुआ था. उन्होंने 666 पारियों में 28,016 रन बनाए और 2015 में भारत के खिलाफ अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था.

इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

विराट कोहली यहां ही नहीं रुके, उन्होंने जैसे ही अपने इंटरनेशनल करियर का 28 हजार पूरा करने के बाद उसमे 17 रन जोड़ा वो कुमार संगकारा (28,016 रन) को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर (34,357 रन) के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.