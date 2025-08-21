सोने से पहले दही में मिलाकर खा लीजिए ये चीज, सुबह कोने-कोने से निकल जाएगी सारी पेट की गंदगी

Gut Cleansing Home Remedies | Pet Ki Gandagi Kaise Saaf Kare: पेट साफ न होना आजकल सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है. जिस तरह हमारा रूटीन, खानपान बदल रहा है उसी तरह पेट की समस्याएं भी परेशान कर रही है. आजकल पेट की सबसे सबसे बड़ी दिक्कत कब्ज है. हम सभी अच्छ तरह जानते हैं कि ज्यादातर बीमारियां पेट से ही जन्म लेती हैं. अगर हमारा पेट ही साफ नहीं रहेगा तो पूरी बॉडी फंक्शनिंग कैसे काम करेगी. जिन लोगों का पेट कई दिनों तक साफ नहीं होता है वे सवाल करते हैं कि पेट कैसे साफ करें? (Pet Saaf Kaise Kare) पेट साफ करने के घरेलू उपाय क्या है? पेट की गंदगी साफ करने के लिए क्या खाएं? पेट की गंदगी कैसे निकालें? (Pet Ki Gandagi Kaise Nikale) पेट साफ न होने से न सिर्फ गैस, कब्ज बल्कि पेट फूलना, उल्टी और एसिडिटी की समस्या भी होने लगती है.

ऐसे में न तो भूख लगती है और न ही किसी काम में मन लगता है. कई बार पेट साफ न होने से बनने वाली गैस सिरदर्द का भी कारण बनती है. अगर आप भी झट से सुबह पेट साफ करने का घरेलू उपाय तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपके लिए एक ऐसा ही कारगर नुस्खा लेकर आए हैं. चलिए जानते हैं पेट की गंदगी कैसे साफ करें.

यह भी पढ़ें: यूरिक एसिड को शरीर से निचोड़कर बाहर निकाल देगा इस चीज का पानी, जान लें इस्तेमाल करने का तरीका

पेट की गंदगी साफ करने के घरेलू उपाय (Pet Ki Gandagi Saaf Karne Ke Gharelu Upay)

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया बढ़ाते हैं. यह आंतों की गंदगी को साफ करते हैं और पाचन शक्ति को मजबूत बनाते हैं. दही खाने से एसिडिटी, पेट दर्द और गैस की समस्या भी कम होती है. खासकर रात में दही का सेवन, अगर सही चीज के साथ किया जाए, तो सुबह पेट हल्का और साफ हो जाता है.

पेट साफ करने के लिए दही में मिलाकर खाइए ये चीजें (Constipation Home Remedies)

1. अजवाइन पाउडर

अगर आपको कब्ज और गैस की समस्या है, तो रात को आधा कटोरी दही में एक चम्मच अजवाइन पाउडर और चुटकीभर काला नमक मिलाकर खा लीजिए. यह पाचन को दुरुस्त करता है और सुबह आसानी से पेट साफ हो जाता है.

यह भी पढ़ें: पेट का मोटापा घटाने के लिए रोज सुबह खाली पेट पीनी चाहिए ये चीज, 1 महीने में दिखने लगेगा फर्क

2. त्रिफला चूर्ण

त्रिफला को आयुर्वेद में पेट की सफाई का सबसे असरदार उपाय माना गया है. इसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा होता है. आधा चम्मच त्रिफला पाउडर दही में मिलाकर सोने से पहले खाएं. यह आंतों की गहराई से सफाई करता है और कब्ज को जड़ से खत्म करने में मदद करता है.

3. इसबगोल की भूसी

जिन लोगों को मल कठोर होने या बार-बार पेट साफ न होने की दिक्कत रहती है, उनके लिए यह रामबाण घरेलू उपाय है. रात को दही में एक बड़ा चम्मच इसबगोल डालकर खाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें. सुबह पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा.

दही में ये चीजें खाने से क्या फायदे मिलेंगे?

पेट की गंदगी बाहर निकल जाएगी और कब्ज की समस्या नहीं रहेगी.

गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी दिक्कतें दूर होंगी.

आंतें मजबूत होंगी और पाचन शक्ति बढ़ेगी.

शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलने से त्वचा भी साफ और ग्लोइंग बनेगी.

सुबह उठते ही पेट हल्का लगेगा और दिनभर ताजगी महसूस होगी.

ध्यान रखने वाली बातें:

दही हमेशा ताजा खाएं, बासी दही नुकसान कर सकता है.

अगर आपको सर्दी-जुकाम की समस्या रहती है, तो रात में दही ठंडा न खाएं, उसमें काला नमक या अजवाइन जरूर मिलाएं.

दही के साथ ऑयली और भारी खाना खाने से बचें.

किसी भी तरह की गंभीर पाचन समस्या या लगातार कब्ज होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अगर आप भी चाहते हैं कि सुबह उठते ही आपका पेट पूरी तरह से साफ हो और दिनभर शरीर हल्का व एनर्जेटिक लगे, तो सोने से पहले दही में अजवाइन, त्रिफला या इसबगोल मिलाकर खाने की आदत डालें. यह नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है और धीरे-धीरे पेट की पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकता है.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)