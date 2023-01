हाइट बढ़ाने, वजन घटाने और Strong Bones से लेकर Muscles तक के लिए दूध पीने का सबसे सही समय, यहां जानिए

Best Time To Drink Milk: बेहतर नींद के लिए रात को सोने से पहले दूध पीने की सलाह दी जाती है.

खास बातें हाइट बढ़ाने के लिए दूध पीने का सबसे अच्छा समय सोने से पहले माना जाता है.

मजबूत हड्डियों के लिए रोजाना 2-3 कप दूध पीने की सलाह दी जाती है.

सोने से पहले दूध पीने से अमीनो एसिड ट्रायटोफन की पूर्ति होती है.

When To Drink Milk Daily: दूध पीने के लिए वैसे तो कोई खास समय नहीं होता है लेकिन फिर भी हम अपने उद्देश्यों के आधार पर बेहतर प्रभाव के लिए दूध पीने के लिए सबसे अच्छा समय चुन सकते हैं. यानि कि हम दूध किस लिए पी रहे हैं यह काफी मायने रखता है. कई लोग दूध को मजबूत हड्डियों (Strong Bone) के लिए पी रहे हैं तो कई बालों की ग्रोथ बढ़ाने या ग्लोइंग स्किन (Glowing Skin) पाने के उद्देश्य से सेवन करते हैं. दूध पीने के फायदे तो सभी जानते हैं लेकिन कौन से स्वास्थ्य लाभ के लिए दूध कब पीना चाहिए (When To Drink Milk) ये बहुत कम लोग जानते हैं. यहां इसी बारे में बताया गया है.

दूध पीने का सही समय | Right Time To Drink Milk