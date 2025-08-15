शादी में डांस कर रहे थे लोग, तभी टूटी जमीन और धरती में समाए बाराती, फिर कैमरामैन ने किया कुछ ऐसा, लोग बोले- कमाल कर दिया

शादियों में वैसे तो हंसी-खुशी, नाच-गाना और रस्मों-रिवाज का माहौल होता है, लेकिन अगर आपने बॉलीवुड फिल्में देखी हैं तो जानते होंगे कि यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है. कभी मंडप में दुल्हन बदल जाती है, कभी बारात लेकर खलनायक पहुंच जाता है, और कभी शादी का माहौल बन जाता है एक्शन थ्रिलर का सेट. ऐसा ही एक दमदार सीन एक वायरल वीडियो में देखने को मिला है, जिसने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है. इस वायरल हो रहे वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं.

वीडियो की शुरुआत होती है एक ग्रैंड डांस फ्लोर से. चारों तरफ रौशनी, डीजे की धुन पर थिरकते लोग, और माहौल बिल्कुल किसी करण जौहर की फिल्म जैसा. लेकिन तभी आता है ट्विस्ट जो किसी संजय लीला भंसाली की फिल्म में ही देखने को मिलता है. दरअसल, सभी डांस कर ही रहे होते हैं कि अचानक डांस फ्लोर टूट जाता है. जी हां, बिल्कुल वैसे जैसे फिल्म में हीरो एंट्री मारता है और जमीन हिल जाती है. बस यहां जमीन सच में धंस गई और सारे बाराती धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि कोई घायल नहीं होता.

इस सबके बावजूद जो सबसे बड़ा हीरो निकला, वो था कैमरामैन! मजेदार बात ये है कि इतना सब होने पर भी ना उसने कैमरा छोड़ा, ना उसका ध्यान भटका. कैमरामैन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बड़ी शिद्दत से अपने काम में लगा रहा. बिलकुल किसी बॉलीवुड हीरो की तरह, जो हादसे के बीच भी अपने फ्रेम को पकड़ कर रखता है. हालांकि यह वीडियो है तो पुराना लेकिन एक बार फिर ट्रेंड करने लगा है. लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट्स की बौछार कर दी है. एक ने लिखा, 'कैमरामैन नहीं खतरों का खिलाड़ी'. तो एक अन्य ने लिखा, 'शादी हो या तबाही, कैमरा नहीं छूटना चाहिए'.