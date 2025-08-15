विज्ञापन
Turmeric Milk Benefits: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है. ऐसे में अगर आप हल्दी वाले दूध को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं आइए जानते हैं इसके 5 बड़े फायदे क्या हैं?

गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने के जबरदस्त फायदे, ये 5 लोग आज से शुरू कर दें पीना
हल्दी वाले दूध से क्या फायदा होता है

Turmeric Milk Benefits: हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क के नाम से भी जाना जाता है जिसे भारत में सदियों से घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है. ऐसे में अगर आप हल्दी वाले दूध को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं आइए जानते हैं इसके 5 बड़े फायदे क्या हैं?

रोजाना हल्दी का दूध पीने से क्या होता है?

इम्यूनिटी: हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. रोज रात को हल्दी वाला दूध पीने से सर्दी-जुकाम और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है.

हड्डियां: दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है, जो हड्डियों की सेहत के लिए फायदेमंद है. ऐसे में रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से हड्डियों का दर्द और जॉइंट पेन में राहत मिल सकती है.

नींद: रात में सोने वाले हल्दी वाला दूध पीने से शरीर रिलैक्स रहता है जिससे नींद गहरी आती है. इसका सेवन नींद न आने की समस्या से भी राहत दिला सकता है.

पाचन: हल्दी वाला दूध पाचन तंत्र को बेहतर बनाकर गैस, अपच या पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

डिटॉक्स: हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इससे त्वचा भी साफ और ग्लोइंग दिखने लगती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

